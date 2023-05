Dia Livre de Impostos: 50 mil lojas no País e descontos até 70%; veja lista

O Dia Livre de Impostos (DLI) chega a 17ª edição em 2023 e já tem 50 mil lojas no Brasil e 172 em Fortaleza. A campanha, que acontece nesta quinta-feira, 25, conta com produtos e serviços sem repassar o valor da tributação aos consumidores, com isso, descontos vão até 70%. Veja lista mais abaixo.

No País, participam postos de combustível, shoppings e comércios de rua, por meio de mobilização realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) em mais de 1.200 cidades brasileiras. Também mostramos mais abaixo ações em todo o Brasil.

Especificamente em Fortaleza, o movimento une os lojistas dos Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, além das lojas de rua da Cidade. A previsão é de que a adesão chegue a mais de 200 empresas na capital cearense.

Segundo a CDL, cada lojista participante vai escolher os itens ou serviços que vão fazer parte do DLI.



Um exemplo em Fortaleza é a marca Ferrovia Ótica, que fará por R$ 99,90 peças que normalmente custam R$ 199,90. Além disso, todas as marcas de lentes disponíveis na loja terão um desconto de 60%.

Ao O POVO, a empresa detalhou que serão por volta de 50 modelos por R$ 99,90, mais de 100 modelos de lentes com 60%, além de cerca de 150 modelos de óculos com 20%. Mais abaixo confira ações pelo Brasil e lista de lojas participantes.



O que é o Dia Livre de Impostos

O DLI foi criado em 2006 como uma forma de protesto contra as cargas tributárias no Brasil, chamando atenção para a necessidade de simplificação e digitalização dos processos fiscais. Veja mais abaixo a lista de lojas e as ações que acontecem pelo País.

Para o presidente da CDL Jovem de Fortaleza, Guilherme Colares, a expectativa é que essa ação venha com uma adesão bem mais significativa, e pretende gerar um debate com a sociedade para mostrar a necessidade de realizar reformas que possam tornar o sistema tributário mais transparente, justo e eficiente.

"A ação é importante para que as pessoas percebam o problema da alta taxa de impostos, e não só aproveitem os descontos, mas que estejam atentas ao cenário econômico", destacou.

Já para o presidente da CNDL, José César da Costa, o DLI também é uma forma de pressionar o Parlamento a melhorar o sistema tributário nacional.

“A Reforma Tributária se tornou urgente e fundamental para a manutenção das empresas do país, para a geração de empregos e para o desenvolvimento econômico”, afirma.

A ideia da ação é materializar como os impostos representam grande parte do preço dos produtos, por isso, no Dia Livre de Impostos, os lojistas participantes comercializam suas mercadorias e serviços sem repassar o valor da tributação aos clientes.

“A nossa principal intenção é unir os consumidores e os lojistas em uma ação de conscientização e de protesto, para mostrar a insatisfação que temos com o sistema tributário do país que necessita de uma reformulação urgente”, detalha Raphael Paganini, coordenador nacional da CDL Jovem. Agora, veja as ações pelo Brasil e depois a lista de lojas em Fortaleza.

Confira o Dia Livre de Impostos pelo Brasil

Amazonas

Manaus - A capital manauara promete fazer uma grande ação e vem cheia de parceiros. Serão 4 shoppings com mais de 300 lojas, são eles: Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Shopping Ponta Negra e Sumaúma Shopping.

Além dos shoppings e suas lojas, participarão do DLI o Supermercado Rodrigues, DB Supermercados e DB Empório, Japurá Pneus, Tambagrill, Sushi Ponta Negra, Mc Donalds, e Bobs Burger.

Interior - Nas cidades de Itacoatiara, Manacapuru e Parintins, todas localizadas no interior do estado do Amazonas, também haverá a venda de combustíveis sem impostos. O litro custará R$ 4,00. Informe-se mais na CDL local.

Brasília (DF)

Oposto Jarjour da 206 Norte, vai oferecer 10 mil litros de combustível livres de impostos, ou seja, cada litro sairá por R$ 3,83. Cada cliente terá o limite de 20 litros por carro e a promoção ficará disponível das 7h às 14h (ou enquanto durarem os 10 mil litros disponíveis).

Outras lojas participantes são a rede Droga Fuji, Óticas Nacional, lojas Tip Top e Puket, com descontos que podem chegar a 30%. Nas lojas, a ação será realizada no período de funcionamento do local.

Cuiabá (MT)

Um dos produtos que será comercializado este ano no DLI é um veículo sem a incidência de impostos, o que proporcionará aos consumidores a oportunidade de adquirir o automóvel Kwid, Versão Zen, marca Renault, cor sólida disponível, 0km, a preços reduzidos, sem os impostos.

O valor total dos impostos é de R$ 16.287,37, já o valor de venda normal deste veículo é de R$66.990,00, ou seja, no DLI a pessoa interessada poderá adquirir o veículo sem a incidência de impostos por R$ 46.926,62.

A ação envolvendo o veículo é realizada em parceria com a Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores), o Grupo Saga e a Estação Renault.

Fortaleza (CE)

Na capital do Ceará, os shoppings Rio Mar Papicu e o Rio Mar Kennedy irão participar da iniciativa. No Rio Mar Papicu, haverá uma grande ação, com banda, animador, dinossauros infláveis, mini trio elétrico, além de happy hour com cerveja sem imposto.

Florianópolis (SC)

Em Florianópolis, o Posto Mime Praia Norte venderá 2 mil litros de gasolina comum por R$ 4,28 e aditivada por R$ 4,58 o litro. Serão contemplados pela ação 100 veículos que poderão abastecer até 20 litros. A venda terá início às 8h e o posto fica localizado na Rodovia José Carlos Daux (SC-401), 14.298 – Vargem Pequena.

O Posto Mime Sul da Ilha (Rodovia Francisco Magno Vieira, 865, Rio Tavares) venderá dois mil litros de gasolina comum por R$ 4,18 e aditivada por R$ 4,48 o litro. Serão 100 veículos, que poderão abastecer até 20 litros, sem a carga tributária e a comercialização terá início às 15h.

Também participam da mobilização na capital de Santa Catarina: a Cia Sucos (Rua Lauro Linhares, 2.010), a partir das 8hs; a Loja Koerich (Deodoro, 190, Centro), com início às 9h; e a Barão da Navalha Barbearia Premium (Desembargador Pedro Silva, 2.692, sala 1, Coqueiros) comercializará 30 cortes de cabelo com 7% de desconto, a partir das 9hs.

Goiânia (GO)

A CDL Jovem de Goiânia vai promover um sorteio de uma moto que ficará exposta no Shopping Cerrado e no República Shopping. Para participar, o consumidor deve assinar o manifesto disponível no site deles, caso seja sorteada, a pessoa poderá comprar a moto com a isenção de 52,24% de imposto.

Além do sorteio, os goianos poderão comprar produtos sem tributos nos seguintes estabelecimentos: Boa Noite Colchões, Joalheria Ômega, Óticas Brasil e o Açougue Boi Verde. O Quintal 86 irá promover um happy hour com cerveja sem imposto, que começa às 17h. O bar fica localizado na R. 86 no Setor Sul.

Minas Gerais

Belo Horizonte (MG) - No Posto Oceano, que fica localizado Avenida do Contorno, 10.325 – Barro Preto, a gasolina será comercializada a R $3,77 o litro.

A comercialização será mediante a distribuição de senhas que terá início às 8h. Já o início do abastecimento está previsto para às 9h da manhã. Será um total de 140 carros (31,8 litros por carro) e 69 motos (7,95 litros por moto).

O botijão de gás também está na lista de produtos do Dia Livre de Impostos. A distribuidora Amigão, localizada no bairro Jardim América, e a Flash Gás, em Venda Nova, irão comercializar o botijão a R$ 81,99, uma redução de 18% em impostos. As vendas serão a partir das 8 horas e as senhas serão distribuídas a partir das 7 horas.

O cimento CP II será vendido a R$ 25,90, na Casa Falci (Rua Rio Grande do Sul, 381 – Centro). A loja também irá comercializar selante PU 40 (R$ 13), carrinho de mão (R$ 240) e caixa d’água 500 litros (R$ 196). As formas de pagamento aceitas serão à vista, cartão de débito ou crédito (parcela única). Os produtos deverão ser retirados na loja.

A loja Obradec Casa e Construção (Rua Niquelina, 800 – Santa Efigênia) também irá comercializar cimento CP II a R$ 21,90. Cada cliente poderá adquirir até dez unidades e o pagamento deverá ser realizado por PIX, dinheiro ou cartão de débito. Ao todo serão comercializados 400 sacos de cimento.

A Jaraguá Tintas, revendedora Coral, é estreante no DLI e, neste primeiro ano de participação na ação, vai colocar em promoção todo o estoque de tinta Rende Muito (branco e branco gelo), a campeã de vendas. Com a retirada dos impostos, a lata de 18 litros, normalmente vendida a R$ 329, vai baixar para R$ 225, o que representa uma redução de R$ 104 em cada unidade.

A rede de Drogarias Araújo irá comercializar cerca de dois mil produtos de todas as categorias – beleza, saúde, pet, nutrição etc. – com imposto zero, o que representa preços até 55% menores que os praticados normalmente. Além das lojas físicas, os descontos também são praticados nas compras feitas via canais digitais (site, aplicativo, Whatsapp e telefone).

A sapataria Elmo também irá participar do DLI. No dia 25 de maio, nove lojas da rede irão comercializar até dois mil produtos infantis, masculinos e femininos. Em calçados, a incidência de impostos corresponde a até 33% do valor final.

As 36 lojas da rede de óticas Centro Visão irão comercializar mais de 30 mil produtos na data com redução de até 32%.

Ademais, outros estabelecimentos também vão participar do DLI em Belo Horizonte, são eles: Mobiliadora Lider, Supermercado Verdemar, Supermercado Super Nosso, Rommanel, Droga Clara e Lojas Rede.

Conselheiro Lafaiete (MG) - Em Conselheiro Lafaiete, todas as lojas da Drogaria Araújo e do Shopping DiamondMall participam do Dia Livre de Impostos. A CDLCL participa neste ano com uma ação de emissão de todos os certificados digitais sem o valor da tributação. O desconto será de 13,45%. Para adquirir o certificado digital, basta acessar à Loja online da CDLCL.

Divinópolis (MG) - Em Divinópolis, o Posto Soberano venderá mil litros de gasolina comum a R$ 3,77 o litro. Esta quantidade de combustível será comercializada para até 48 motos (cada uma recebendo 5,3 litros) e 70 carros (cada um recebendo 10,61 litros). O Posto Soberano fica localizado na rua Goiás, nº 2400, no bairro Ipiranga.

Rio de Janeiro (RJ)

O Autoposto Megão (Shell), que fica localizado no Recreio dos Bandeirantes, na capital carioca, vai vender cinco mil litros de gasolina comum a R$ 3,90. O Shopping Ilha Plaza, na Ilha do Governador, participará da mobilização.

Entre as lojas participantes, destaque para Toulon, Valisere, Peahi, Euro colchões e D&C kids. Durante a campanha, os empreendimentos participantes estarão identificados com uma etiqueta que indica o desconto oferecido, que varia de acordo com o produto e a loja.

O Ilha Plaza fica localizado na Avenida Maestro Paulo e Silva, 400 e funcionará das 10h às 22h.

Rio Grande do Sul



Caxias do Sul (RS) - Participa do DLI 2023 na cidade gaúcha os shoppings Pratavieira e Villagio Iguatemi. A CDL local também promoverá ação de conscientização na Praça Dante Alighieri.

Novo Hamburgo (RS) - A CDL Jovem de Novo Hamburgo vai montar uma tenda na Praça do Imigrante com exposição de alguns produtos, indicando os valores com e sem impostos, para a conscientização da população.

Salvador (BA) - Lojas do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping vão representar a capital baiana na 17ª edição do DLI. Os descontos podem chegar até 40% do valor final do produto. Confira as lojas participantes aqui.

Dia Livre de Impostos em Fortaleza: veja lista de lojas que já confirmaram participação

RioMar Papicu

50 Sabores



Abacaxi Club



Ac Brazil



Ad



Adidas

Aika



Alecrim Presentes Loja



Alecrim Presentes Quiosque



Aliança De Ouro



Alimentação Saudável



Alo Bijoux



Alphabeto



American News



Amo Vacinas - Imune



Animale



Arte Chave



Arte Presentes



Artex



Beach Fit



Bel Cosméticos



Belem Padaria



Belle Acessórios



Bellucci E Morosi



Bibi Calçados



Biju Bijoux



Biju Collection



Biscoitices



Biscoitos Briejer



Boutique Dos Sonhos



Casa Americana



Casa Parente



Case Point



Chica Fulo



Chilli Beans



Cia Maritima



Clube Melissa



Coach New York



Colchilar



Cosmetica



Cute Store



De Bem Com A Vida



Diesel



Diolaser



Distrimedical



Divertindo A Mente



Djane Ribeiro



Dnoite



Dolmen



Euro



Ferrovia



Figaro Barbearia



First Class



Fort Couro



Fortal Piercing



Garrafeira Do Cais



Goya



Hard Rock



Havaianas



Heels



Hering



Highstil



Hospital Do Smartphone



J Martins Perfumes



Jeff



Jr Games



Kalunga



Klarys Joias



La Vie Joia



Lacoste



Lalilo



Le Salis



Lilica E Tigor



Live



Livraria Leitura



Loja Linge



Luciana Rangel



Magazine Luiza



Maresia



Meio Tom



Milon



Mini Cars



Mmartan



Mormaii



Mulher Cheirosa



Mundo Zero



My Coat



My Style / Prata Mania



N E S Salão



Na Hora



Noha



Oculum



Organica



Otica Chilli Beans



Otica Itamaraty



Oticas Carol



Oticas Visão



Perfil Molduras



Pezinho & Cia



Playcases



Puccinela



Quiosque Beleza / Loreal



Rabbitohs



Republic Paradise



Rio De Jas



Rosamango



Sandelly



Santa Grasse



Scala



Sergio Calçados



Soft Cell



Sonho Bianco



Stalker



Studio L



Studio Unhas Cariocas



Studio Z



Superzon



Tasquinha Do Tio



Tio Armenio



Tip Top



To Be



Turatti



Up Phone 110/115



Verdant



Vozão



Yes Shuz



Yury Costa



RioMar Kennedy

Adidas



Alecrim



Alegeek



Aliança De Ouro



Allamar



Ame Laser



Amo Vacinas



Animale



Blinclass



Cases De Luxo



Chica Fulo



Chilli Beans



De Bem Com A Vida



Divertindo A Mente



Dlt



Dmetal



Exotic Blue



Kiquitaluki



Leitura



Leloyn



Liebe



Loucos Por Games



Luciana Rangel



Maresia



N E S Salão



Na Hora



Oculum



Oticas Carol



Parente



Pe De Brincadeira



Play Cases



Ponto Da Moda



Rosamango



Skyler



Solara



To Be



Turati



Up Smartphone



Vozão



Lojas de rua

Manix



Acal



Ferrovia



Hublocal



Suri



Casa Alves



Pinheiro

