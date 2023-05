Dia livre de impostos em Fortaleza terá itens com até 70% de desconto

Marcado para o próximo dia 25 de maio, a 17ª edição do DLI, em Fortaleza, une os lojistas dos Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, além das lojas de rua da cidade

No próximo dia 25 de maio será realizado em Fortaleza a 17ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), realizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem). A ação que integra movimento nacional de conscientização para a população sobre a alta carga tributária e gastos públicos terá itens com até 70% de desconto.

De acordo com a organização do evento, participarão da campanha lojistas dos Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, além das lojas de rua da cidade.

A previsão de adesão é de mais de 200 empresas em Fortaleza, com as lojas comercializando seus produtos e serviços sem repassar o valor da tributação aos consumidores.

Caberá a cada lojista participante escolher os itens ou serviços que vão fazer parte do DLI. Mas, segundo a organização, em alguns casos, os descontos podem chegar a 70% do valor final do produto.

Para este ano, a expectativa do presidente da CDL Jovem de Fortaleza, Guilherme Colares, é que essa ação venha com uma adesão bem mais significativa, agregada a um debate saudável com a sociedade para mostrar a necessidade de realizar reformas que possam tornar o sistema tributário mais transparente, justo e eficiente.

“A ação é importante para que as pessoas percebam o problema da alta taxa de impostos, e não só aproveitem os descontos, mas que estejam atentas ao cenário econômico”, destaca Guilherme Colares.

Segundo estudos do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário), em 2021, o brasileiro trabalhou até o dia 29 de maio somente para pagar os tributos (impostos, taxas e contribuições) exigidos pelos governos federal, estadual e municipal.

Por isso, a data do DLI ocorre no mês de maio, como forma de exemplificar na realidade aos consumidores de que, até a presente data, trabalhou-se só para pagar impostos.

A média de tributação, em relação à renda, patrimônio e consumo, levando-se em conta o rendimento médio brasileiro, está atualmente em 40,82%. Além disso, o Brasil se encontra na lista dos 30 países com maior carga tributária no mundo.

Dia 25 de maio - 17ª Edição do Dia Livre de Impostos (DLI)

Os lojistas interessados em participar do DLI devem se inscrever através do WhatsApp, (85) 98778.3798, ou e-mail da CDL Jovem Fortaleza, [email protected]

