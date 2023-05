Hapvida amplia número de conselheiros independentes e Intermédica sai

A Hapvida ampliou o número de conselheiros independentes e informou a saída de três integrantes, membros do conselho da Intermédica. A informação foi divulgada em comunicado da empresa ao mercado.

Os novos conselheiros independentes são Nicola Calicchio, ex-membro do comitê executivo global da McKinsey, Carlos Piani, sócio da HPX Partners, e, por último, José Luis Camargo Jr, um dos fundadores de um escritório de advocacia especializado em fusões e aquisições.

Eles atuarão internamente até que sejam ratificados na próxima assembleia de acionistas da Companhia. Assim, a Hapvida passa a ter quatro conselheiros independentes, ou seja, o dobro da formação atual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, com a entrada dos novos membros, os últimos integrantes da Intermédica no conselho deixaram a empresa. Um deles é Irlau Machado Filho, que comandava a NotreDame Intermédica, do Conselho de Administração da empresa.

Este já havia anunciado sua saída tanto da co-presidência quanto do conselho da Hapvida em novembro de 2022. Porém, dias depois, a companhia afirmou que, na verdade, ele permaneceria no conselho. Agora, ele renunciou definitivamente de todos os cargos.

Além dele, mais outros dois nomes irão sair: Michel Freund, sócio da Bain Capital, e Plínio Musetti.

Mais notícias de Economia