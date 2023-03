Família Pinheiro vai socorrer caixa da Hapvida; previsão de mais de R$ 1,6 bilhão

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

Serão duas operações garantidas pela família controladora da Hapvida, com a venda e aluguel de imóveis mais a oferta de ações na B3

A Hapvida Participações e Investimentos S.A. (Hapvida), revelou nesta terça-feira, 28, que a Família Pinheiro, controladora do Grupo, vai injetar pelo menos R$ 1,61 bilhão para socorrer o caixa da empresa, por meio de duas operações. Além disso, deve vir mais valores de uma oferta de ações na B3 de R$ mais de 877 milhões vindos do mercado.

A ideia é ajudar a diminuir os impactos financeiros que a Hapvida teve após grandes fusões. Para se ter ideia, a dívida líquida e o Ebitda ajustado da empresa chegou a 2,45 vezes no fim do ano passado e a dívida líquida a R$ 7 bilhões.

A primeira operação de socorro que deve vir é da celebração de um acordo em que a Família Pinheiro, controladora do Grupo, vai vender R$ 1,25 bilhão em 10 imóveis de sua propriedade para alugar para a própria companhia. O procedimento é chamado de sale & leaseback (SLB).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para decidir pelo procedimento, receberam seis propostas, mas a mais vantajosa e que "superou as demais e apresentou os termos e condições mais favoráveis" à Hapvida foi a realizada pela controladora.

"O processo e a escolha da melhor proposta foram apreciados pelo Comitê de Finanças, Mercado de Capitais e M&A, pelo Comitê de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance e aprovado pelo Conselho de Administração da Hapvida. A conclusão do SLB deverá ocorrer até 28 de abril de 2023", frisa o comunicado.

Entenda os termos e condições da proposta dos imóveis

Montante: R$1.250.000.000



Cap Rate Anual: 8,50% (i.e. R$8.854.166,67 por mês)



Índice de reajuste anual: IPCA



Prazo de locação: 20 anos (com opção de renovação por mais 20 anos)



Opção de recompra, pela Companhia, em condições pré-determinadas, no 36º ou no 60º mês contados do início das locações objeto do SLB



Sem necessidade de aprovação prévia de autoridades regulatórias



Sem necessidade de conclusão de auditoria (due diligence)



Sem garantias exigíveis

Segunda proposta para socorrer o caixa da Hapvida

O restante do dinheiro para gerar caixa para a Hapvida virá de uma oferta de ações na B3.

Para isso, contratou o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Itaú BBA S.A., bem como suas respectivas afiliadas no exterior e seus assessores legais.

O objetivo é que eles analisem a viabilidade e a estrutura da potencial oferta pública subsequente de ações ordinárias de emissão da Companhia, integralmente primária, a ser realizada no limite de seu capital autorizado, correspondente a 395.207.520 ações. O procedimento é chamado de Follow-on.

Na operação R$ 360.000.000 já estão garantidos pela Família Pinheiro, que se comprometeu a exercer seu direito de prioridade, subscrevendo ações a serem emitidas.

Mas como as ações fecharam ontem por volta de R$ 2,22, o Follow-on deve gerar ainda R$ 877 milhões.

Destaca-se que a realização da potencial oferta de ações está condicionada, dentre outros fatores, a condições favoráveis de mercado e aprovações pelos órgãos societários da Companhia e, portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações e/ou de quaisquer outros valores mobiliários de emissão da Companhia em qualquer jurisdição.



No comunicado, o grupo informa que a venda de imóveis e a emissão de ações, com a expressiva participação da Família controladora, "demonstram o comprometimento da Companhia e a convicção dos controladores e atuais administradores da Hapvida na resiliência do seu modelo de negócios".

"Essa postura da administração evidencia, também, sua visão conservadora em relação à liquidez e endividamento da Companhia. Essas duas captações estão inseridas no contexto, já informado pela Companhia no dia 8 de março de 2023, com o objetivo de otimizar e fortalecer a sua estrutura de capital", informa a mercado.

Reação do mercado ao anúncio

De cara, a reação do anúncio da Hapvida no mercado veio com alta, chegando a mais de 19% de subida das ações da empresa, por volta das 14h desta terça-feira, 28 de março.

Mais notícias de Economia

Tags