Hapvida e NotreDame Intermédica lançam Solução Integrada

O Hapvida (HAPV3) e o Grupo NotreDame Intermédica lançaram nessa quinta-feira, 31, a Solução Nacional. A nova marca comercial é o fruto da combinação de negócios entre as duas operadoras de saúde que aprovaram processo de fusão. De acordo com o anúncio, os clientes e prospects de ambas as empresas passam a ter acesso a uma ampla solução personalizada de Norte a Sul do Brasil.

Lício Cintra, vice-presidente Comercial e de Relacionamento do Hapvida, destaca que a nova solução visa ofertar um melhor atendimento aos clientes. “Vamos ofertar um modelo vencedor com rede de atendimento de qualidade e sinistralidade imbatível para atender às necessidades específicas de cada cliente, não importando a região onde ele esteja”, afirma.

Nilo Carvalho, vice-presidente Comercial e de Pós-vendas do GNDI completa que “este lançamento só foi possível dada a experiência e complementariedade de negócios e propósitos das duas empresas, dois gigantes que se uniram e viram uma oportunidade única de oferta ao mercado de um portfólio de produtos já existentes integrado”.

José Carlos de Paula, executivo do GNDI, que assume o cargo de diretor executivo da Solução Nacional, enfatiza que a nova marca ratifica a liderança de mercado no âmbito nacional, mas sem perder a atuação regionalizada. "Estamos confiantes de que esta é a solução perfeita para atender às necessidades dos nossos clientes, ratificando nossa liderança no mercado nacional da saúde, mas com atuação regionalizada, e o corretor será peça fundamental nesta estratégia”.

