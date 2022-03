Terceiro atacarejo do Grupo Mateus é inaugurado no Ceará

O Grupo Mateus inaugura amanhã, quinta-feira, 31 de março, a terceira loja de atacarejo no Ceará, no município de Itapipoca. A abertura do Mix Mateus vem após o início das operações em Petrolina (PE) e a outra em Juazeiro (BA).



O plano de expansão da marca é ocupar todos os estados do Nordeste nos próximos 10 anos e já se fixou no Piauí, Bahia e Pernambuco.



Para Itapipoca, a loja terá mais de 14 mil metros quadrados (m²) de área construída, mais de

5 mil m² de área de vendas, além de padaria, hortifrúti, açougue e peixaria. São previstos 255 novos colaboradores, num universo de 45 mil empregados pelo grupo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em fevereiro, a companhia inaugurou as duas primeiras lojas da Regional Nordeste, em Pernambuco e na

Bahia. No Maranhão, abriu nas cidades de Colinas e São Bento, que receberam uma loja híbrida Camiño, que reúne atacado e varejo.

Já em São José de Ribamar, município vizinho da capital, São Luís, foi aberta a segunda loja de atacarejo. Em março foi na cidade de Santa Helena, na baixada maranhense, também da bandeira Camiño.

Sobre o assunto Atacarejo cresce e já domina 40% da venda de alimentos

A cidade paraense de São Miguel do Guamá foi outra que recebeu a sua primeira loja do Mateus: um Camiño com 1.771m² de área de vendas.

Atualmente, o Grupo Mateus possui 216 lojas em operação, sendo 67 de varejo, 48 de atacarejo e 101 de eletro. São 123 lojas no Maranhão, 74 no Pará, 13 no Piauí, 3 no Ceará, 2 na Bahia e 1 em Pernambuco.

Somente em 2021 foram inauguradas 44 lojas, além de sedes administrativas em Recife e Salvador. Além

disso, os Centros de Distribuição já estão em funcionamento nos municípios de Cabo de Santo Agostinho-PE e em Feira de Santana-BA.

PODCAST VOO 168 BASTIDORES ​

Tags