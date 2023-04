Contratações de crédito do BNB sobem 52,3% no Ceará no 1º trimestre

O Banco do Nordeste (BNB) aplicou R$ 1,8 bilhão em mais de 301 mil operações de crédito no Ceará no primeiro trimestre deste ano. Os valores contratados representam uma alta de 52,3% em relação a igual período de 2022 (R$ 1,2 bilhão).

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 25, pelo BNB. Em toda a área de atuação do banco, que inclui todos os estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo, foram aplicados R$ 13,4 bilhões em crédito. Aumento de 53,3% ante o primeiro trimestre de 2022.



A maior parte das contratações foi feita com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e correspondeu, no período, a R$ 9,3 bilhões. Considerando as operações com esse Fundo, o aumento foi de 60%, na comparação com os 90 primeiros dias de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Ceará, o montante chegou a R$ 1 bilhão, crescimento de 95,7% na comparação dos dois períodos.

De todas as operações contratadas no Estado, R$ 710 milhões vieram do Crediamigo, programa de microcrédito urbano orientado e que utiliza recursos internos do banco. Aumento de 9% acima do mesmo período de 2022.

Em número de operações, o programa teve um salto de 20%. Nos três primeiros meses de 2023, foram realizadas 281 mil operações, no Ceará. No mesmo período de 2022, pouco mais de 235 mil.

Infraestrutura

O presidente do BNB, Paulo Câmara, afirmou que parte significativa dos recursos contratados foi voltada à infraestrutura. Mais de R$ 3 bilhões em projetos foram contratados nos três primeiros meses deste ano. Volume 130% superior a igual período de 2022.

"É uma sinalização importante de que a região está se preparando para suporte ao crescimento da atividade econômica que tanto estimulamos", explica.

Outro destaque às operações do Banco do Nordeste no primeiro trimestre é para micro e pequenas empresas (MPE). O público considerado prioritário pelo BNB recebeu aplicação de R$ 1,3 bilhão - alta de 47%.

"São as MPE que impactam de forma muito positiva na geração de emprego e renda. Queremos dar cada vez mais atenção a esse público, assim como também ao microempreendedor", explica o presidente.

Tags