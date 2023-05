Nordestino de baixa renda usa quase 60% do salário com comida e moradia

As famílias de baixa renda do Nordeste são o grupo mais impactado pela inflação. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Regional (IPC-Regional), 59,26% do salário desta categoria é usado com alimentação e habitação.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE).

Segundo o estudo, a inflação varia de forma distinta para quem ganha até um salário mínimo e meio. A alimentação é o segmento que mais compromete o orçamento do grupo (30,65%), número superior ao de pessoas da mesma faixa de renda de outras regiões (23,41%). Já com habitação, esse comprometimento no salário é de 28,61% nos nordestinos de baixa renda.

Já considerando a sociedade de alta renda, a alimentação compromete apenas 16,02% do orçamento dos nordestinos e 17,68% em outras regiões. O índice que mais impacta este grupo é o de transportes (25,43%), impulsionado pela alta na gasolina.

No acumulado de janeiro de 2020 a março de 2023, a inflação no Nordeste foi de 26,46% para essas famílias que recebem até um salário mínimo e meio, e de 23,04% para quem ganha acima deste valor.

