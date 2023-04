Prévia da Inflação desacelera em Fortaleza em abril; veja a variação

A Grande Fortaleza teve uma desaceleração na prévia da inflação no mês de abril, com alta de 0,48% na variação mensal. O índice é 0,05% menor do que o registrado em março, quando foi identificado crescimento de 0,53%.



As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15).



No ano, o IPCA-15 acumula alta de 2,52% e, em 12 meses, de 4,14%, abaixo dos 5,40% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2022, a taxa foi de 1,69%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. A maior variação (1,64%) veio dos Transportes, que havia variado 0,97% em março.

Na sequência, vieram os grupos Saúde e cuidados pessoais (0,72%) e Habitação (0,38%). Já Alimentação e bebidas (0,02%) desacelerou frente a março (0,53%). Comunicação foi o único grupo que apontou variação negativa (-0,18%).

Os itens que mais tiveram variação para baixo foram as frutas (-4,54%), tubérculos, raízes e legumes (-3,10%), tecidos e armarinho (-2,61%) e óleos e gorduras (-2,22%). Já o transporte público (9,07%), hortaliças e verduras (5,35%) e produtos óticos (2,27%) registraram maior alta.

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados entre 16 de março e 13 de abril de 2023 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 11 de fevereiro a 15 de março de 2023 (base).

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia.

A metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica.

Confira abaixo como foi a variação de cada grupo

Alimentação e bebidas: 0,02%

Habitação: 0,38%

Artigos de residência: 0,01%

Vestuário: 0,02%

Transportes: 1,64%

Saúde e cuidados pessoais: 0,72%

Despesas pessoais: 0,03%

Educação: 0,13%

Comunicação: -0,18%

IPCA no Brasil

O IPCA-15 no Brasil subiu 0,57% em abril, após ter avançado 0,69% em março. A alta registrada foi a mais branda para o mês desde 2020, quando houve redução de 0,01%. No mês de abril de 2022, o IPCA-15 tinha subido 1,73%.



O resultado de abril de 2023 fez também a taxa acumulada em 12 meses desacelerar ao menor nível desde outubro de 2020, quando era de 3,52%.



A taxa do IPCA-15 acumulada em 12 meses passou de 5,36%, em março, para 4,16% em abril.



O resultado de abril de 2023 ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta de 0,50% a 0,70%, mas abaixo da mediana positiva de 0,61%.



Com o resultado mensal anunciado pelo IBGE nesta quarta-feira, o IPCA-15 registrou um aumento de 2,59% no acumulado do ano.

Com Agência Estado

Mais notícias de Economia

Tags