Inflação da cesta básica em Fortaleza sobe 3,38% em abril

Foi a quinta maior alta do País. Oito dos doze itens ficaram mais caros no mês, segundo o Dieese

Com alta em oito dos doze produtos, a cesta básica em Fortaleza registrou inflação de 3,38% em abril deste ano. Com custo estimado de R$ 669,79, a cesta básica comprometeu 55,61% do salário mínimo em vigor no País.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 05, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). No Brasil, o valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 14 das 17 capitais.

A inflação da cesta básica em Fortaleza foi a quinta maior do País. Está atrás de Porto Alegre (5,02%), Florianópolis (3,65%), Goiânia (3,53%) e Brasília (3,43%). Por outro lado, registraram queda nos preços: Natal (-1,48%), Salvador (-0,91%) e Belém (-0,57%).

Trabalhador teve que trabalhar 113h e 10 minutos para comprar a cesta

De acordo com a pesquisa, considerando o valor e tomando como base o salário mínimo vigente no país de R$ 1.302 (valor correspondente a uma jornada mensal de trabalho de 220 horas), pode-se dizer que o trabalhador teve que desprender 113h e 10 minutos de sua jornada de trabalho mensal para essa finalidade. O gasto com alimentação de uma família padrão (2 adultos e 2 crianças) foi de R$ 2.009,37.

Em abril, a inflação nos preços da cesta básica foi influenciada pela alta nos preços de oito produtos da cesta, dentre eles, destacam-se: o tomate (20,74%), o feijão (6,49%) e o arroz (1,05%). Dentre os produtos que registraram baixas em seus preços, destacam-se: o óleo (-4,90%), a banana (-1,76%) e o leite (-1,45%).

No comparativo semestral, a alta no custo da cesta básica é de 7,58%. Já no acumulado dos quatro meses de 2023, a alta é de 3,42%. Isto significa que a alimentação básica em abril de 2023 (R$ 669,79) está mais cara do que em outubro de 2022 (R$ 622,57) e mais cara do que em abril de 2022 (R$ 647,63).

No semestre, dos produtos que compõem a Cesta Básica, os que sofreram maiores reduções nos preços foram o leite (-18,34%), o óleo (-7,97%) e a carne (-3,94%). Seis itens apresentaram elevações nos preços, dos quais, destacam-se o tomate (79,09%), a farinha (20,50%) e o feijão (14,13%).

Na série de 12 meses, dos produtos que compõem a Cesta Básica, cinco itens apresentaram reduções nos preços, dos quais, destacam-se: o óleo (-25,35%) e o tomate (-7,63%). Os itens que apresentaram as maiores elevações em seus preços foram: a farinha (37,41%), o feijão (18,65%) e o leite (17,99%).



Brasil

No País, São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo (R$ 794,68), seguida de Porto Alegre (R$ 783,55), Florianópolis (R$ 769,35) e do Rio de Janeiro (R$ 750,77).

Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 553,89), Recife (R$ 582,26), João Pessoa (R$ 585,42) e Salvador (R$ 585,99).

A comparação dos valores da cesta, entre abril de 2022 e abril de 2023, mostrou que nove das capitais tiveram redução de preço, com variações que oscilaram entre -6,12%, em Curitiba e -0,08%, em Recife. Outras oito cidades mostraram aumentos, com destaque para as taxas de Belém (8,27%), Fortaleza (3,42%) e Goiânia (3,23%)

Nos quatro primeiros meses do ano, o custo da cesta básica aumentou em 11 cidades, com variações entre 0,02%, em Florianópolis e 6,30%, em Aracaju. As quedas mais importantes ocorreram em Vitória (-3,41%) e Belo Horizonte (-3,93%).

Salário mínimo ideal

A pesquisa do Dieese aponta que, em abril, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.676,11, ou 5,13 vezes o mínimo reajustado em R$ 1.302.

Em março, o valor necessário era de R$ 6.571,52 e correspondeu a 5,05 vezes o piso mínimo. Em abril de 2022, o mínimo necessário deveria ter ficado em R$ 6.754,33 ou 5,57 vezes o valor vigente na época, que era R$ 1.212,00.

