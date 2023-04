Se Taxa do Lixo for suspensa, Prefeitura devolverá dinheiro aos fortalezenses, diz secretária

Se a Taxa do Lixo for suspensa, a Prefeitura de Fortaleza vai devolver o dinheiro e com correção monetária aos fortalezenses que já pagaram. A informação é de Flávia Teixeira, titular da Secretaria de Finanças do Município.

Ela está em evento com empresários na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, nesta sexta-feira, 28, onde a maior reclamação é sobre a cobrança.

Protestos e ação do MPCE contra a taxa do lixo pressionam Sarto em ano pré-eleitoral; ENTENDA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Espero que não, mas caso haja (suspensão) e você tiver pago, o município vai restituir com correção monetária. Então, se determinada pessoa pagou a taxa, eventualmente, ela for suspensa vai acontecer a restituição", comentou.

Isso porque o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) entrou com uma ação de inconstitucionalidade nesta quinta-feira, 27, pela suspensão da taxa, que começa a ser cobrada nesta sexta-feira, 28, pela prefeitura de Fortaleza.

Além disso, segundo a titular, a prefeitura ainda não foi notificada sobre o pedido de suspensão da taxa.



Sobre a forma que o reembolso será feito, Flávia diz que o Executivo municipal ainda vai se reunir para saber como fazer, caso haja suspensão. Complementa ainda que a Prefeitura "não trabalha com plano B" e quando for notificada vai debater pra saber como vão prosseguir.

Petista lembra que irmão de Sarto foi contra Taxa do Lixo na era Juraci; VEJA

Com informações dos repórteres Lennon Costa e Giovana Feitosa