Decathlon inaugura primeira loja no Ceará; veja detalhes

Considerada a maior loja de artigos esportivos do mundo, a Decathlon inaugurou, nesta quinta-feira, 27, a primeira loja no Ceará. O espaço está localizado no piso L1 do Shopping RioMar Fortaleza e faz parte do plano de expansão da marca pelo Nordeste.

A nova loja possui área total de 1.600m², sendo 1.300m² de área de venda e conta com 31 colaboradores. A Decathlon contempla mais de 65 esportes e diversas modalidades, como corrida, montanha, fitness, esportes aquáticos, entre outros.

De acordo com a empresa, serão mais de oito mil produtos e a unidade de Fortaleza está preparada para atender todo tipo de esportista, com marcas exclusivas e com conectividade com o digital. Também serão oferecidas a experimentação de produtos e uma oficina para manutenção de bicicletas.

Rebeca Ferreira, diretora da Decathlon Fortaleza, disse que Fortaleza é uma cidade super conectada com o esporte e a chegada do empreendimento vai proporcionar uma "imersão completa" no universo esportivo.

"Além de toda infraestrutura da loja e da possibilidade de experimentação de nossos produtos, o público cearense vai se encantar e se surpreender com a experiência que a marca está trazendo para a cidade", afirmou.

A Decathlon surgiu na França e hoje está presente em mais de 60 países. A varejista atua há 21 anos no Brasil, onde possui 50 lojas, sendo a de Fortaleza a terceira do Nordeste, depois de Salvador e Recife.

