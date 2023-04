Primeira loja da Sephora em Fortaleza terá mix completo do e-commerce

Unidade será inaugurada no dia 20 de abril e funcionará no piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza

A Sephora, varejista francesa de produtos de beleza, inaugura no próximo dia 20 de abril a sua primeira loja no Ceará. O empreendimento será no piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza.

A proposta da rede é trazer para loja física todo o mix de produtos mais consumidos no e-commerce, além das novidades da marca. Incluindo os produtos lançados recentemente como Norvina, linha de Anastasia Beverly Hills, Briogeo, Rare Beauty e Rose Inc, entre outras.

“Vamos levar a proposta completa para que as pessoas que já consomem a Sephora via e-commerce possam desfrutar a experiência da loja com todas as marcas exclusivas, produtos queridinhos e toda parte de experiência de serviços, como maquiagem, skincare, além de eventos que levamos junto com a proposta da loja”, explicou a CEO da Sephora, Andrea Orcioli em entrevista ao O POVO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No país desde 2012, a marca francesa de cosméticos tem testado, desde então, o formato de lojas físicas em grandes shopping centers. Já são 29 lojas em operação no Brasil.

Destas, duas foram inauguradas no ano passado, a de Balneário Camboriú (SC) e a de Santos (SP).

Expansão no Nordeste

Neste ano, a loja de Fortaleza abre o ciclo de expansão. A unidade possui layout sem forro, com o teto 100% aberto. Esse é o primeiro projeto no Brasil neste formato, visando criar um ambiente mais amplo e com design mais industrial.

Já a operação foi pensada em garantir uma melhor experiência de consumo e comodidade, inclusive, com a oferta de serviço personalizado de maquiagem, Full Makeup, Full Makeup Premium e Menu de Looks sazonais como no período do Carnaval, por meio de agendamento pelo site oficial da rede.

Marca terá sua primeira loja em Fortaleza (Foto: Divulgação/Sephora)



Andrea reforça que a abertura em Fortaleza era um sonho antigo da marca pelo próprio tamanho da sua economia no País. “Mas também é uma continuação da expansão no Nordeste, a gente vem reparando que o mercado está bastante aquecido neste momento. Nós temos outras duas lojas na Região, uma em Salvador e outra em Recife, e ambas estão com crescimento acelerado, acima da média nacional”.

Em entrevista ao O POVO, a CEO da Sephora não cita dados sobre o valor investido na loja ou percentuais de crescimento da rede, mas assegura que as vendas da marca no Brasil já estão “bem acima do nível pré-pandemia”. Com destaque para o consumo de maquiagens.

Ela reforça que o Nordeste, normalmente, tem uma parte de vendas em perfumaria muito forte, além de uma alta também no consumo de produtos para bronzeamentos e cuidados com o sol.

“Uma coisa que a gente vê é que todas essas lojas que estamos abrindo estão dando um resultado bastante relevante e superior ao que estava programado e a gente imagina que aqui em Fortaleza será um espetáculo”, afirma.

Andrea destaca ainda a parceria com a rede de shoppings Riomar, do grupo JCPM, como outro ponto positivo para expansão no Nordeste. “O shopping é muito moderno, o mix de lojas é qualificado e firmamos uma parceria muito legal com eles no Nordeste”.

Inauguração

A estratégia para a chegada da Sephora em Fortaleza, vai além da abertura da loja física em si. Na programação, está prevista uma festa fechada para formadores de opinião e personalidades. No dia 20, haverá o descerramento da faixa de inauguração, às 12 horas.

E no sábado, dia 22, será realizado um Beauty Talk, evento aberto ao público, no próprio shopping, com a presença das influenciadoras Bruna Tavares e Mari Maria.

Para 2023, além de Fortaleza, a Sephora prevê a abertura de mais quatro lojas físicas no País. Em meados de junho, será inaugurada a primeira unidade em Maceió (AL). Também está confirmada uma unidade em Florianópolis (SC) e outras duas até o fim do ano.



Criada em 1969 em Limoges, França, e como parte do Grupo LVMH desde 1997, a Sephora vem se destacando no mercado do varejo de beleza premium. Com 36.000 funcionários ativos em 36 mercados, a empresa possui mais de 2.700 lojas físicas, e-commerce e plataformas digitais, com mais de 3 mil marcas.

Mais notícias de Economia

Tags