Ambiental Ceará está com 50 vagas de emprego abertas; saiba detalhes

A Ambiental Ceará está com seleção aberta para preencher 50 novas vagas de agente de saneamento para atuação na Região Metropolitana de Fortaleza.

Os candidatos devem ter Ensino Médio completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B. O profissional vai atuar nas cidades de Aquiraz, Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus e Pacatuba.

A empresa vai oferecer salário compatível com o mercado, assistência médico-odontológica, seguro de vida, Gympass, vale alimentação e/ou refeição e vale transporte.

Os colaboradores também poderão participar da Academia Aegea, núcleo de educação corporativa que oferece diversos cursos, capacitações e treinamentos.

As inscrições para o processo seletivo já podem ser feitas nos Sines de Maracanaú, Horizonte e Eusébio e também no Sine de Messejana, em Fortaleza. Além desta seleção, a empresa segue com cadastro aberto no banco de talentos.

Nos dias 21 e 24 de abril, a Ambiental Ceará realiza o mutirão de entrevistas com os aprovados na primeira etapa.

Banco de talentos

Além da seleção para agente de saneamento, a Ambiental Ceará segue com cadastro aberto no banco de talentos online. O cadastro pode ser realizado aqui. A previsão é que, com a entrada do Bloco 2 da PPP, ao todo, 10 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados com o projeto.



