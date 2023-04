Izolda Cela é nomeada ao Conselho de Administração do Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste comunicou ao mercado o resultado de eleição de dois novos membros do Conselho de Administração do banco. Um desses nomes é o de Izolda Cela, ex-governadora do Ceará e atual titular da Secretaria Executiva do Ministério da Educação.

A reunião aconteceu nesta terça-feira, 18, e foi anunciada na manhã desta quarta, 19.

Izolda Cela é formada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), tem Especialização em Estudos em Educação Infantil pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e em Gestão Pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), com Mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na Secretaria de Educação do Município de Sobral foi Secretária Adjunta de 2001 a 2003 e Secretária de Educação de 2004 a 2006; ocupou a Secretaria de Educação do Estado do Ceará de 2007 a março de 2014. Eleita e reeleita vice-governadora do Estado do Ceará para o mandato 2015-2022, assumindo como governadora no período de abril a dezembro 2022. Atualmente, é a titular da Secretaria Executiva do Ministério da Educação.

Além de Izolda, também foi nomeado o secretário-executivo adjunto do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Adauto Modesto Junior.

A ex-Governadora do Ceará é a única mulher na nova composição do Conselho de Administração do Banco, que é composta por sete membros.



Saumíneo da Silva Nascimento - Presidente do Conselho

Adauto Modesto Junior

Leonardo Faletti

Luiz Alberto da Silva Júnior

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Paulo Henrique Saraiva Câmara

Romildo Carneiro Rolim

Mais notícias de Economia

Tags