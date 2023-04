Hapvida realiza oferta de ações a partir desta sexta, 14; entenda

A Hapvida Participações e Investimentos S.A. comunicou ao mercado uma oferta de ações de mais de 395 milhões de títulos da empresa ao preço fixado de R$ 2,68 por papel, atingindo assim um montante de R$ 1,059 bilhão. O anúncio foi feito ao mercado nessa quinta-feira, 13. Esse movimento é chamado de follow-on.

As novas ações da companhia já estão sendo negociadas na Bolsa de Valores a partir desta sexta-feira, 14.

O valor arrecadado com a operação irá diretamente para o caixa da Hapvida, com o objetivo de ajudar a companhia a ajustar o balanço da empresa, que vem sofrendo impactos financeiros após grandes fusões.

A dívida líquida e o Ebitda ajustado da empresa chegou a 2,45 vezes no fim do ano passado e a dívida líquida a R$ 7 bilhões.

Além dos recursos captados com a oferta de ações, a companhia também irá arrecadar com um acordo em que a Família Pinheiro, controladora do Grupo, vai vender R$ 1,25 bilhão em 10 imóveis de sua propriedade para alugar para a própria companhia. O procedimento é chamado de sale & leaseback (SLB).

A previsão é de que o montante que será injetado pela família Pinheiro no grupo com essa operação é de R$ 1,61 bilhão.

