Hapvida fecha 4º trimestre, em 2022, com R$ 6,5 bi em receita líquida

A Hapvida fechou o quarto trimestre deste ano com receita líquida de R$ 6,5 bilhões. Alta de 10,9% na comparação com igual período do ano anterior. Os dados fazem parte do balanço financeiro comunicado ao mercado nessa quarta-feira, 1º.



O prejuízo líquido da companhia registrado é de R$ 316,7 milhões, queda de 258,2% na comparação com o quarto trimestre de 2021. Já o lucro líquido ajustado (que exclui os efeitos do ILP e SOP e amortização de Marcas e Patentes e Carteira de clientes) caiu 56,1% na comparação anual, a R$ 161,4 milhões.



O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) apresentou crescimento de 52% na comparação com o montante proforma do mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 598,7 milhões, incluindo um impacto positivo de R$87,2 milhões referente a um ajuste de preço de uma das aquisições.



O Ebitda ajustado do ano totalizou R$2,5 bilhões, com uma margem Ebitda de 10,1% versus um proforma combinado do mesmo período do ano anterior de 9,6%.

Verticalização das operações



“Permanecemos comprometidos com a otimização da rede assistencial própria através da contínua verticalização de nossas operações e com a qualificação e modernização das estruturas assistenciais próprias. Ao longo do trimestre, inauguramos 3 clínicas médicas e 3 unidades de diagnóstico e exame laboratorial, totalizando 761 unidades médico hospitalares espalhadas por todo o País”, informou o diretor presidente, Jorge Pinheiro, em comunicado ao mercado.



Dentre as novas unidades, o executivo destacou a primeira Unidade Avançada em Betim, em Minas Gerais, que atende beneficiários de ambas as operadoras, Hapvida e NotreDame Intermédica. E a inauguração do Hospital Brasiliense em Brasília, no Distrito Federal, e o Hospital Mandacarú em Recife, Pernambuco.



Sinistralidade



O documento destaca ainda que a sinistralidade caixa consolidada, principal indicador operacional da companhia, foi de 72,9% no trimestre, uma melhora de 0,1 p.p., ainda impactada por maiores frequências de utilização, sazonalidade desfavorável, além de patamares mais altos de sinistralidade nas empresas recém-adquiridas.



Com a adequada gestão das despesas de vendas e administrativas, foram alcançados índices de 8,1% e 8,3%, respectivamente, no período analisado.



Aquisições



E comunica que o plano inorgânico de expansão continua, com a aquisição da Sistemas Saúde, uma operadora de planos de saúde com cerca de 77 mil beneficiários localizados, majoritariamente, em São Paulo/SP.



“Essa é mais uma aquisição estratégica que, quando concluída, fortalecerá ainda mais nossa presença, consolidando nosso crescimento através de uma plataforma verticalizada e integrada e reforçando o compromisso com a criação de valor para os nossos acionistas. A conclusão dessa transação está condicionada a determinadas condições precedentes incluindo a aprovação dos órgãos reguladores”, ressalta Pinheiro no documento.



A última etapa da integração das empresas adquiridas historicamente pelo Hapvida em Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi finalizada em 1º de dezembro de 2022, com a conclusão da incorporação das operadoras e unidades assistenciais pertencentes à Promed e Premium.



“Com a conclusão destas integrações, continuamos a trabalhar na gestão inteligente e eficiente de custos e na preparação destes ativos para que se transformem em grandes plataformas regionais de crescimento orgânico”, reforça o diretor presidente.



Também houve avanço na agenda de integração associada à combinação de negócios entre o Hapvida e a NotreDame Intermédica. Ao completar um ano do fechamento da operação, foram entregues várias realizações, com centenas de iniciativas e planos de ação em execução, como a solução nacional de processo de vendas unificado para corretores através de portal único para cotações superiores a 3.000 vidas com abrangência nacional.

Este processo contribuiu para o incremento de 34 mil vidas no quarto trimestre de 2022 e 103 mil vidas no acumulado.

