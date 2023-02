O Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, está com uma nova área de desembarque de passageiros. O espaço foi inaugurado na última segunda-feira, 20, com duas esteiras de bagagem mais amplas e aumento do espaço de 395 m² para 450 m².

Com a entrega, o desembarque agora vai poder operar com dois voos simultaneamente. Os novos equipamentos instalados também possibilitam maior facilidade da inspeção de bagagens.

A entrega da área faz parte de um pacote de melhorias para o terminal de passageiros, que tem previsão de finalização de abril a maio deste ano.

Em dezembro de 2022, a nova área de embarque foi entregue, ampliando o espaço de 320 m² para 720 m² e aumentando a capacidade de 200 para 495 passageiros.

Em 2022, o Aeroporto de Juazeiro do Norte recebeu cerca de 600 mil passageiros, igualando 2019, que foi o ano de maior movimentação no terminal. A expectativa é que, com as melhorias e ampliação que estão sendo implantadas, esse número aumente em 2023.

Mudanças no pátio

Entre as reformas que estão em vigor no aeroporto, está a ampliação e modernização dos dois pátios do terminal, dedicados à aviação geral e comercial. A pista recebeu nova sinalização, pavimentação e identificação visual das posições e direcionamentos nas taxiways para a aviação geral operar com mais segurança.

A administração aeroportuária também declarou que está em fase de homologação a nova posição no pátio principal, que possibilitará a operação de um Airbus A321 sem restrições.

