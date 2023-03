Retomada de voos no Ceará é negociada com o Governo Federal

A tentativa de retomada dos voos diretos de Juazeiro do Norte-Fortaleza e Juazeiro do Norte-Brasília foi parar na capital federal.

A negociação para que haja um apoio para esta volta marcou agenda de reunião entre o deputado federal José Guimarães (PT), e o estadual Fernando Santana (PT), o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, e os prefeitos de Crato, José Ailton, de Juazeiro do Norte, Gledson Lima Bezerra, e de Barbalha, Guilherme Saraiva.

Isso porque as operações beneficiam as regiões do Cariri, apelidadas de Crajubar, por unir as siglas das três principais cidades da Região, que é formada por 11 municípios.

"Essa é uma pauta muito importante para nosso Cariri. O ministro ficou de avaliar com urgência essa demanda", frisou o deputado estadual.

O prefeito de Juazeiro do Norte disse que como o Aeroporto está passando por uma reforma para "dobrar a sua capacidade de atendimento", o retorno destes voos diretos "são muito importantes" para o desenvolvimento da Região.

Conforme o gestor, o Aeroporto Orlando Bezerra realizava mais de 773 voos diretos para Fortaleza por ano, com uma média superior a 61 mil passageiros/ano e mais de 393 voos/ano para Brasília, com média acima de 32 mil passageiros.

"Somente no ano passado, foram mais de 508 mil passageiros que circularam, entre embarques e desembarques. Esses números são mais expressivos que os verificados em algumas capitais do País, portanto, uma reivindicação bastante justa", complementou.

