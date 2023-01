IFCE lança campanha de ajuda ao povo Yanomami

O IFCE, em parceria com a FAIFCE (Fundação de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e a Extensão do próprio instituto federal), lança campanha para arrecadação de doações a fim de adquirir insumos (alimentos, medicamentos e material de higiene) que serão encaminhados aos Yanomamis.

A situação de abandono chegou ao mundo ontem em visita do Presidente da República. Wally Menezes, Reitor do IFCE, relata que em encontro recente com o Presidente Lula, ouviu pedido para que "fosse além da sala de aula". "Por isso estamos lançando essa campanha que a ela certamente muitas instituições se juntarão", diz o Reitor.

As informações sobre como colaborar, estão na imagem. "Junte-se ao IFCE e venha somar nessa corrente solidária", convoca Wally.