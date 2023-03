Ceará encerra janeiro com menos 3 mil postos de trabalho

O Ceará fechou o mês de janeiro com saldo negativo de 3.033 empregos formais. É o segundo mês de queda consecutiva. Em dezembro do ano passado, a diferença entre admissões e demissões tinha ficado negativa em 6,9 mil vagas.

O movimento no mercado de trabalho cearense vai na contramão do que foi observado no cenário nacional que encerrou o primeiro mês do ano com saldo positivo de empregos em 83.297 vagas, após recuo de mais de 440, 6 mil vagas em dezembro.

Os dados do Cadastro Geral de Empregos foram divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O recuo do saldo de empregos registrado em janeiro deste ano foi mais acentuado do que o registrado em igual mês de 2022 (-2.170).

Indústria apresenta pior resultado

No Ceará, dos cinco grandes setores econômicos, três fecharam o mês com saldo negativo de contratações. A indústria lidera a lista com uma diferença negativa de 2811 vagas, resultado da abertura de 6.932 postos de trabalho, frente a 9.747 distratos no período.

Neste caso em específico, vale lembrar que no dia 10 de janeiro, o grupo Guararapes, dona da marca Riachuelo, comunicou o encerramento das atividades da fábrica em Fortaleza. Na ocasião, cerca de 2 mil funcionários foram demitidos.

Em seguida aparecem comércio (-2190 vagas) e agropecuária (-380), conforme levantamento do Caged.

Contudo, apesar de ter terminado o mês com um saldo positivo na geração de empregos, chama atenção a alta rotatividade registrada no setor de serviços. Foram 22.492 admissões e 20.484 demissões, resultado em um saldo de 2.008 empregos.

A construção civil cearense encerrou o primeiro mês do ano com saldo de 340 vagas.

