Mais mulheres foram demitidas do que contratadas em janeiro no Caged

A subsecretária de Estatísticas e Estudos do Ministério do Trabalho, Paula Montagner, afirmou nesta quinta-feira, 9, que o saldo líquido de demissões e contratações no País em janeiro mostra que mais mulheres foram demitidas do que contratadas em janeiro.

Segundo ela, o saldo para mulheres foi negativo em 195 postos, enquanto, para homens, foi positivo em 83.492.

Paula detalhou que esse resultado está ligado aos setores que mais geraram empregos no mês. A construção, o agronegócio e indústria são, segundo ela, setores predominantemente masculinos.

Entretanto, ela destacou que o setor de serviços e o comércio, que são setores com a presença forte de mulheres, registraram mais demissões de mulheres do que contratações.

Mais cedo, o ministério informou que o Brasil criou um total de 83.297 vagas com carteira assinada em janeiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O resultado decorreu de 1.874.226 de admissões e de 1.790.929 de demissões.

