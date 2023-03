Com aporte de R$ 71 mi, gigante chinesa fabricará VLTs do Ramal Aeroporto

CRRC Dalian Co será a responsável por exportar as três locomotivas que farão a rota que vai ligar o aeroporto à estação Expedicionários

Os Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) que realizarão a operação no Ramal Aeroporto, em Fortaleza, serão fabricados pela gigante chinesa CRRC Dalian Co. A corporação foi contratada pela vencedora da licitação, a empresa brasileira Mob-Railway Tecnologia e Engenharia LTDA, e vai receber R$ 71 milhões para entregar três locomotivas.

Uma comitiva da fabricante asiática esteve na capital cearense nessa segunda-feira, 6, e se reuniu com o secretário da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), Antônio Nei de Sousa. Também estiveram presentes os secretários executivos de Planejamento e Gestão Interna, Ronaldo Borges, e de Logística Intermodal e Obras, Liana Fujita.

A CRRC Dalian é a maior fabricante de trens do mundo, já tendo exportado para 32 países, e possui capacidade de produção de 600 locomotivas por ano. A companhia fabrica locomotivas a diesel e elétricas, motores a diesel, além de veículos ferroviários urbanos.

O secretário Antônio Nei ressaltou que a parceria com a empresa vai fortalecer as ações de mobilidade no estado.

"O Brasil está vivendo uma nova fase em políticas públicas de mobilidade e o transporte ferroviário é determinante para melhorarmos o transporte de passageiros. Aqui no Ceará, junto com o governo federal, vamos continuar investindo nos projetos metroferroviários para dar à população mais qualidade no transporte público”, disse.

Segundo a Seinfra, a previsão é de que a operação no Ramal Aeroporto comece no fim do primeiro semestre de 2023.

