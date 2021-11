Veja imagens de como ficará o ramal do VLT no Aeroporto de Fortaleza

As obras do VLT Parangaba-Mucuripe remontam às exigências do pacote de mobilidade exigido para a Copa do Mundo de 2014

O ramal Aeroporto do VLT Parangaba-Mucuripe, projeto da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), prevê a construção de três estações de embarque e desembarque, ligando o VLT ao terminal aeroportuário. O investimento previsto é de R$ 46 milhões e a previsão para conclusão da obra é em 2022. O POVO mostra imagens detalhes do projeto.

O Ramal Aeroporto terá 2,4 quilômetros de extensão, sendo 0,9 km em elevado. As novas estações estarão localizadas em uma futura praça, a ser construída na Avenida dos Expedicionários, e a outra, em frente ao Aeroporto Pinto Martins.

Integrada à primeira estação, também será construída uma nova, a 11ª do VLT Parangaba-Mucuripe, e ficará entre as estações Montese e Vila União, já existentes. Já a Estação Aeroporto, que será elevada, se localizará na Av. Senador Carlos Jereissati, se interligando à passarela já existente sobre a via, com acesso por meio de escadas fixas, rampas e elevador.

Projeto do ramal Aeroporto do VLT (Foto: Divulgação)



As obras já foram iniciadas, com a execução de duas estações, em fase de fundações, além das contenções de um elevado.

“Por meio do VLT, o passageiro tem a opção de um modal de transporte público para a orla marítima da Capital, onde estão concentrados os principais hotéis e atrações turísticas de Fortaleza, além da possibilidade de proceder a integração com a Linha Sul do metrô e os terminais de ônibus da Prefeitura de Fortaleza - futuramente, também com a Linha Leste”, explica o Secretário da Infraestrutura do Ceará, Lucio Gomes, por meio de nota.

Além das estações do novo ramal, o projeto prevê ainda serviços complementares de urbanização e integração para garantir melhorias ao Ramal Parangaba-Mucuripe, com a implantação de equipamentos de lazer nas regiões contempladas.

