Portocem assina pré-contrato para termelétrica a gás natural no Ceará

O empreendimento, tocado pela Ceiba Energy, deve ser instalado no Complexo do Pecém. Investimento é de R$ 4,7 bilhões

A Portocem assinou pré-contrato com o Complexo do Pecém (CIPP S/A), no Ceará, para a construção de uma usina termelétrica movida a gás natural com previsão para entrar em operação em julho de 2026. O empreendimento é um investimento da Ceiba Energy, no valor aproximado de R$ 4,7 bilhões.

Com capacidade de 1.572 MW, a Usina Termelétrica Portocem (UTE Portocem) foi a maior vencedora do 1º Leilão de Reserva de Capacidade de Potência, realizado em dezembro de 2021 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), para contratação de reserva de potência para o Sistema Interligado Nacional (SIN).

O empreendimento será implantado na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará), empresa do Complexo do Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza. Composta por quatro turbinas geradoras em ciclo simples, movidas a gás natural, a UTE Portocem terá uma linha de transmissão de 8 km que conectará a usina ao SIN, através da Subestação Pecém 2.

A térmica receberá gás natural de uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) que será afretada pela Portocem e ficará permanentemente atracada dentro da área abrigada do Porto de Pecém.

“Esse é um projeto de alto investimento, um dos maiores já planejados para o Estado do Ceará. Será aqui a primeira usina termelétrica a gás natural do Brasil instalada numa zona de processamento de exportação, na nossa ZPE Ceará. Além disso, teremos a instalação do suprimento de GNL em área abrigada no Porto do Pecém. Ou seja, a Portocém chega para fortalecer o nosso complexo industrial e portuário como um importante equipamento para a cadeia de produção do gás natural na América Latina”, afirmou Danilo Serpa, presidente do Complexo do Pecém.

Projeto deve gerar 1,7 mil empregos na fase de construção

A expectativa é de que sejam gerado 1.700 empregos durante sua fase de construção da usina, que terá duração de aproximadamente três anos e seis meses. Estão previstas obras de implantação, que englobam a construção de estruturas, além da montagem dos equipamentos elétricos e mecânicos.

“Nosso projeto não é apenas mais um projeto de geração de energia. Ele é estruturante/transformacional para a região Nordeste, permitindo que, com a criação do terminal de regaseificação (FSRU), a região vire um importante hub de gás natural na América Latina e atue como uma âncora fundamental para a atração de diversos outros investimentos sustentáveis e importantes”, afirma Ronan Dias, CEO da Portocem.

