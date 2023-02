Executivos da Portocem se reúnem com Governo do Ceará

Executivos da Portocem foram recebidos pelo governador Elmano de Freitas, na manhã desta terça-feira, 14. A informação foi postada pelo executivo estadual no seu perfil do Twitter.

Conforme a postagem, a empresa deve se instalar na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) ainda no primeiro semestre de 2023.

"A expectativa da empresa é de desenvolver um projeto que vai transformar a Região Nordeste em um hub de gás natural na América Latina, atuando como uma âncora fundamental para a atração de diversos outros investimentos sustentáveis e importantes", escreveu o governador, reforçando o compromisso do seu governo em "promover desenvolvimento econômico com inclusão social".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A reunião também contou com a presença do secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito filho.

No último mês de dezembro, a Portocem assinou o pré-contrato com o Complexo do Pecém (CIPP S/A), no Ceará, para a construção de uma usina termelétrica movida a gás natural com previsão para entrar em operação em julho de 2026.

O empreendimento é um investimento da Ceiba Energy, no valor aproximado de R$ 4,7 bilhões.

Com capacidade de 1.572 MW, a Usina Termelétrica Portocem (UTE Portocem) foi a maior vencedora do 1º Leilão de Reserva de Capacidade de Potência, realizado em dezembro de 2021 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), para contratação de reserva de potência para o Sistema Interligado Nacional (SIN).

O empreendimento será composto por quatro turbinas geradoras em ciclo simples, movidas a gás natural, a UTE Portocem terá uma linha de transmissão de 8 km que conectará a usina ao SIN, através da Subestação Pecém 2.

A térmica receberá gás natural de uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) que será afretada pela Portocem e ficará permanentemente atracada dentro da área abrigada do Porto de Pecém.

“Esse é um projeto de alto investimento, um dos maiores já planejados para o Estado do Ceará. Será aqui a primeira usina termelétrica a gás natural do Brasil instalada numa zona de processamento de exportação, na nossa ZPE Ceará. Além disso, teremos a instalação do suprimento de GNL em área abrigada no Porto do Pecém. Ou seja, a Portocém chega para fortalecer o nosso complexo industrial e portuário como um importante equipamento para a cadeia de produção do gás natural na América Latina”, afirmou Danilo Serpa, presidente do Complexo do Pecém.

Projeto deve gerar 1,7 mil empregos na fase de construção

A expectativa é de que sejam gerado 1.700 empregos durante sua fase de construção da usina, que terá duração de aproximadamente três anos e seis meses. Estão previstas obras de implantação, que englobam a construção de estruturas, além da montagem dos equipamentos elétricos e mecânicos.

“Nosso projeto não é apenas mais um projeto de geração de energia. Ele é estruturante/transformacional para a região Nordeste, permitindo que, com a criação do terminal de regaseificação (FSRU), a região vire um importante hub de gás natural na América Latina e atue como uma âncora fundamental para a atração de diversos outros investimentos sustentáveis e importantes”, afirma Ronan Dias, CEO da Portocem. (Com Irna Cavalcante)

Mais notícias de Economia

Sobre o assunto Receita Federal habilita Portocem em regime de incentivos

Pecém contará com gasoduto construído em parceria entre Cegás e Portocem

Portocem assina pré-contrato para termelétrica a gás natural no Ceará

Tags