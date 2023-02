Universidade do Trabalho Digital: 220 vagas abertas para cursos EaD gratuitos

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), órgão do Governo do Estado do Ceará, abriu 220 vagas para a modalidade EaD na Universidade do Trabalho Digital (UTD).

A inscrição é gratuita e os certificados serão emitidos pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec).

As inscrições são de 13 a 17 de fevereiro por meio do link eventos.sct.ce.gov.br/inscricoes. O resultado sai até sexta-feira, 24 de fevereiro, por meio do e-mail cadastrado no momento de inscrição.

Confira os passos para concorrer à vaga

Apenas uma inscrição por pessoa e e-mail.

Ter idade igual ou superior a 16 anos

Anexar as imagens do CPF, RG e comprovante de endereço, convertidos em um único arquivo (formato PDF) com tamanho máximo de 5MB e enviados por meio da plataforma de inscrição

Ser alfabetizado

Residir no Ceará

Possuir e-mail (preferencialmente da plataforma G-mail) para contato

Ter acesso a uma máquina computacional para a prática e desenvolvimento do conteúdo mostrado em aula

Estão nos pré-requisitos também o interesse, o compromisso e a disciplina com as atividades dos cursos, com cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma

Confira os cursos ofertados

1 – Informática para o Mercado de Trabalho

• Carga Horária: 120h

• Período: 27/02/2023 a 12/05/2023

• Quantidade de vagas: 08:00 – 10:00 (40 vagas) e 10:00 – 12:00 (40 vagas)

• Conhecimentos necessários:

– Noções Básicas de Informática

• Estrutura do curso: Curso com atividades síncronas, todas as aulas ocorrerão ao vivo, de segunda a sexta-feira.

2 – Linguagem de Programação PHP

• Carga Horária: 60h

• Período: 27/02/2023 a 10/04/2023

• Quantidade de vagas: 19:00 – 21:00 (40 vagas)

• Conhecimentos necessários:

– Noções Básicas de Informática;

– Noções de Lógica de Programação;

– Noções de HTML;

– Noções de CSS;

– Noções Básicas de PHP.

• Estrutura do curso: Curso com atividades síncronas, todas as aulas ocorrerão ao vivo, de segunda a sexta-feira.

3 – Linguagem de Programação JAVA

• Carga Horária: 120h

• Período: 27/02/2023 à 12/05/2023

• Quantidade de vagas: Turma Única (50 vagas)

• Conhecimentos necessários:

– Noções de Lógica de Programação;

– Noções de HTML;

– Noções de CSS;

– Noções de Protocolo WEB.

• Estrutura do curso: Curso com atividades assíncronas, maior parte das aulas está gravada e disponível na plataforma; ocorrerão aulas complementares ao vivo através do Google Meet: Segunda-feira (19:00 – 21:00) e Sábado (08:00 às 10:00).

4 – Desenvolvimento de Interfaces WEB com Javascript

• Carga Horária: 120h

• Período: 27/02/2023 à 12/05/2023

• Quantidade de vagas: Turma Única (50 vagas).

• Conhecimentos necessários:

– Noções de Lógica de Programação;

– Noções de Protocolo WEB.

• Estrutura do curso: Curso com atividades assíncronas, maior parte das aulas está gravada e disponível na plataforma; ocorrerão aulas complementares ao vivo através do Google Meet: Terça-feira (19:00 – 21:00) e Sábado (10:00 às 12:00).

