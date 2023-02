Empresas fecham parceria para exportar amônia verde a partir do Ceará

A empresa de energias renováveis Casa dos Ventos e a de eficiência energética Comerc Eficiência fecharam parceria com a TransHydrogen Alliance (THA) para exportar amônia verde produzida no Complexo do Pecém, no Ceará, com integração da cadeia de abastecimento ao Porto de Roterdã, na Holanda.

Para isso, foi assinado um memorando de entendimento entre o Governo do Estado e as partes. O documento já estima a primeira fase da produção exportada para a Europa por meio do porto holandês, que tem a Port of Rotterdam como administradora, a mesma que administra o Porto do Pecém, cujo dono é o Governo do Ceará.

A amônia verde será produzida no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), numa planta de 60 hectares e, com todas suas fases implantadas, terá capacidade de até 2,4 gigawatts (GW) de eletrólise, produzindo 960 toneladas de hidrogênio verde por dia, o que possibilitará a produção de 2,2 milhões de toneladas de amônia por ano, com potencial de chegar a 2,4 milhões.

Em comunicado, Lucas Araripe, diretor-executivo da Casa dos Ventos, diz que a empresa quer usar os recursos renováveis abundantes no Ceará e nos estados vizinhos para ampliar as soluções da companhia de descarbonização para o Exterior

“Estamos unindo forças com um grupo de empresas que poderá contribuir com o desenvolvimento tecnológico do projeto e com um portfólio de clientes internacionais”, complementa.

Marcel Haratz, presidente da Comerc Eficiência, acrescenta que a parceria é "um importante passo" em direção à descarbonização, tanto nacional como global.

“O hidrogênio verde é o combustível do futuro, mas já é uma realidade e tendência mundial. Então, estarmos à frente de um projeto deste porte, com empresas europeias, coloca o Brasil em evidência e nos posiciona como um importante player (investidor) no setor”, diz.

Sobre a escolha do Pecém para investir, Paul Baan, CEO da THA, avalia que o Complexo é um dos locais mais promissores para produzir e fornecer hidrogênio verde para Europa.

"Ao combinar forças, a Casa dos Ventos e a Comerc e a THA, nós proporcionamos habilidades e capacidades de líderes da indústria em toda a cadeia, desde o fornecimento de energia renovável, tecnologia de produção, armazenamento e logística, transporte marítimo e entrega aos clientes no porto de Roterdã”, diz.

Hidrogênio verde no Ceará

A planta de amônia verde fará parte do hub de hidrogênio verde em implantação no Ceará.

Em janeiro deste ano, no dia 19, a EDP Brasil, empresa que atua em toda a cadeia do setor elétrico brasileiro, apresentou, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, a planta de produção de hidrogênio verde como parte do projeto de Pesquisa & Desenvolvimento Pecém H2V.

O negócio contou com investimento de R$ 42 milhões, cujo produto já havia sido gerado nesta unidade, em dezembro de 2022.

Na verdade, foi gerada a primeira molécula de hidrogênio verde do País numa planta composta por uma usina solar com capacidade de 3 megawatts pico (MWp), para garantia de origem renovável, e um módulo eletrolisador para produção do combustível, com capacidade para produzir 250 Nm3/h do gás.

