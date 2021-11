Hidrogênio traz oportunidades para segmentos industriais como aço, de fertilizantes e energia elétrica; entenda

Evento internacional em Fortaleza discute possibilidades de uso do hidrogênio verde e diversos pontos serão abordados nos dias 24 e 25 no Fórum Internacional de Hidrogênio Verde. Inscrições podem ser feitas online

O novo mercado do hidrogênio verde tem potencial de se expandir ainda mais. Hoje já são 12 protocolos de intenção assinados pelo Ceará, com acordos para investimentos que passam dos US$ 15 bilhões. E há potencial para mais oportunidades, avalia o consultor de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará (CSRenováveis-CE), Jurandir Picanço.

Jurandir lembra que os primeiros grandes projetos são os relacionados à mobilidade urbana, mas diversos outros setores da indústria podem se beneficiar do hidrogênio verde como sua principal fonte de energia. "O objetivo é substituir os combustíveis fósseis em todos os processos. O mais fácil das pessoas entenderem é com a mobilidade urbana, substituir os veículos a carbonização por outros movidos a bateria ou hidrogênio."

Ele cita o caso das indústrias do aço, da energia elétrica, além da de fertilizantes: "No aço, o carvão das caldeiras será substituído pelo hidrogênio, para produção de aço verde. A amônia utilizada nos fertilizantes - e ela é produzida através do gás natural - pode ser substituída pela amônia verde, produzida com hidrogênio. Também é possível utilizar hidrogênio para energia elétrica", enfatiza.

"Todos os pontos serão abordados no evento, será um evento muito rico, pois temos palestrantes de todo o mundo debatendo temas de grande relevância", completa.

Um estudo contratado pelo World Energy Council revela que, ao fim do ano passado, cerca de 20 nações já possuíam estratégias de hidrogênio publicadas e outros 14 apoiavam projetos pilotos do setor.

Ainda segundo o estudo, países que hoje representam 80% do PIB global devem desenvolver estratégias de hidrogênio verde até 2025, incluindo o Brasil, o qual tem a missão de reduzir 43% das emissões de gases de efeito estufa até 2030.

E essa potencialidade toda será um dos principais pontos de discussão do primeiro Fórum Internacional de Hidrogênio Verde, que será realizado em Fortaleza nos próximos dias 24 e 25. O evento contará com diversas palestras com nomes do mercado e especialistas, inclusive com participações de convidados da Grã Bretanha, Alemanha, Noruega, Portugal e outros países. A inscrição é feita online pelo site www.forumhidrogenio.com.

O evento acontece no momento em que o Ceará sai na frente com o projeto de desenvolver um hub de hidrogênio no Complexo do Pecém.

Networking

Organizado pelo Grupo FRG Mídias & Eventos em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o Fórum Hidrogênio é considerado um importante ponto de encontro para o desenvolvimento de oportunidades de negócios bilaterais.

“O evento terá a participação dos principais players, especialistas do setor de geração de energia com hidrogênio verde e representantes da academia. Discutiremos sobre os principais desafios e oportunidades que teremos para o setor de Hidrogênio Verde”, destaca Tiago Fraga, diretor do Grupo FRG.

Programação

O Fórum Hidrogênio terá 16 painéis temáticos durante os dois dias de realização. Estão previstas discussões sobre barreiras, oportunidades, impedimentos jurídicos, tecnologias, financiamentos, capacitação e perspectivas do setor de hidrogênio.

Debates sobre regulamentação, novas tecnologias e políticas públicas para beneficiamento do novo setor também serão destaques, além da apresentação dos pontos do Programa Nacional do Hidrogênio.

Serviço



Fórum Internacional de Hidrogênio Verde

Quando: 24 e 25 de novembro de 2021

Onde: Formato híbrido (com palestras sendo transmitidas online, com possibilidade de os participantes terem acesso a chat exclusivo, e presencialmente na sede da Fiec).

Informações e inscrições: www.forumhidrogenio.com

Programação completa



24/11

8h30min Abertura

9h30min Hub de Hidrogênio Verde Ceará, Brasil

11h10min O papel do Hidrogênio Verde na descarbonização do setor de fertilizantes e cimento

11h10min Infraestrutura e licenciamentos para o hub de Hidrogênio Verde Ceará, Brasil

Almoço

14h20min O papel do Hidrogênio Verde na descarbonização do setor de aço

14h20min Investimentos em hubs de Hidrogênio Verde no Brasil

16h20min O papel do Hidrogênio Verde na descarbonização do setor de transportes

16h20min Programa Nacional do Hidrogênio e pactos energéticos

Dia 25/11

8h30min Meeting - A visão de importantes players sobre H2V

8h30min Mesa Redonda - O papel da academia no Hidrogênio Verde no Brasil

9h30min O cenário internacional do hidrogênio - Porto de Roterdã

9h50min O cenário internacional - Eólica Offshore e Hidrogênio no Reino Unido

11h10min Capacitação em H2V

11h10min O cenário internacional do hidrogênio - Alemanha

Almoço

14h20min O potencial brasileiro de energias renováveis

14h20min Tecnologias para a produção de H2V e Power to X

16h20min O cenário nacional do H2V

16h20min O cenário internacional do hidrogênio - Portugal, Noruega, Chile e Panamá

18 horas Encerramento

