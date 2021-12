Banco do Nordeste nomeia José Gomes da Costa para diretoria Financeira e de Crédito

O economista José Gomes da Costa foi nomeado diretor Financeiro e de Crédito do Banco do Nordeste na noite desta quinta-feira, 2 de dezembro. Funcionário de carreira, ele era superintendente do BNB na Bahia.

A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração do Banco, mas, ainda em setembro, o nome de José Gomes da Costa surgia na imprensa no Sudeste como indicação de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL - partido do grupo Centrão ao qual o presidente Jair Bolsonaro se filiou no dia 30 de novembro.

Valdemar da Costa Neto vem sendo figura central das mudanças no Banco do Nordeste desde a saída do ex-presidente, Romildo Rolim. Na ocasião, o presidente do PL gravou um vídeo cobrando do presidente e de ministros responsabilidade por o BNB ter um contrato com uma ONG para a operação dos programas de microcrédito.

Com a mudança, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: Anderson Aorivan da Cunha Possa (acumulando Presidência e Diretoria de Negócios), Bruno Ricardo Pena de Sousa, José Gomes da Costa, Lourival Nery dos Santos, Haroldo Maia Júnior e Thiago Alves Nogueira.

Economista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com mestrado em Economia pela mesma universidade, o novo diretor Financeiro e de Crédito possui MBA em Finanças pela Escola de Economia do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e formação em "banking’, pela Escola de Administração de São Paulo, também da FGV.

