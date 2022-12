Cotado para Sefaz, Cialdini diz que ainda não recebeu convite de Elmano

Um dos nomes que surgiu para substituir Fernanda Pacobahyba na Secretaria da Fazenda (Sefaz) no governo de Elmano de Freitas (PT), Alexandre Cialdini disse ao O POVO que ainda não foi contatado pelo governo eleito.

Ex-secretário de Finanças de Fortaleza, na gestão Luizianne Lins (PT), e atual titular da Secretaria de Finanças e Planejamento de Eusébio, Cialdini afirmou que a sugestão de seu nome ainda é "especulação".

O nome do economista e servidor de carreira da Sefaz sempre foi considerado para a pasta desde que Camilo Santana, também do PT, assumiu o Governo do Estado, em 2014.

Como a Fazenda era um reduto do PDT, comandada na gestão Cid Gomes (PDT) por Mauro Benevides Filho, a ida de Cialdini nunca foi considerada. Com a ida de Mauro Filho para a Secretaria de Planejamento, na segunda gestão de Camilo, Pacobahyba surgiu como nome técnico de consenso entre PDT e PT para a pasta e se destacou.

Convite antecipado

A secretária manteve o desempenho fiscal do Estado e, no momento de crise entre o Governo Federal e os estados por conta do ICMS, teve destaque nacional ao enfrentar com argumentos técnicos as propostas do governo Bolsonaro.

Não à toa, em entrevista exclusiva ao O POVO, Elmano de Freitas adiantou o convite para a secretária continuar no cargo na próxima gestão. Convite que foi aceito por ela também em entrevista ao O POVO.

Mas, na útima sexta-feira, 23, o nome dela não apareceu entre os primeiros titulares de secretarias revelados por Elmano nas redes sociais.

Ida para o MEC

O POVO apurou que Pacobahyba vai compor a equipe de Camilo Santana no Ministério da Educação (MEC), onde pode ter participação direta na gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

A decisão, inclusive, deve mexer com os planos do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do DF (Comsefaz), que projetou a aclamação dela como nova presidente em 2023.

No entanto, a ida dela para causou uma reviravolta no planejamento do governador eleito Elmano de Freitas (PT) para a Fazenda estadual.

Indicação: nome político x nome técnico

Espera-se a definição do nome do titular ainda nessa semana, como Elmano já prometeu, mas paira sob a escolha do nome ainda algumas dúvidas.

A principal delas é se o governador eleito vai optar por uma indicação política para a pasta ou manter um nome técnico. Caso seja um nome técnico, é possível que Pacobahyba possa ter participação decisiva na escolha, vide a influência conquistada por ela nos últimos quatro anos.

Além de Cialdini, um dos nomes cotados para o cargo é o do secretário executivo da Sefaz, Fabrízio Gomes.

