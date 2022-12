Acordo com União no STF prevê R$ 750 milhões ao Ceará

Estados e União fecharam acordo a respeito das mudanças realizadas na cobrança do ICMS sobre combustíveis. Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) analisam o acordo. Ao O POVO, a titular da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), Fernanda Pacobahyba, que representou os estados do Nordeste na ADPF 984, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, diz que o Ceará terá direito a compensação de R$ 750 milhões.

A compensação de perdas arrecadatórias foi um dos temas mais debatidos, mas que ficou fora do texto firmado. No entanto, a União reconheceu as perdas dos estados entre julho e dezembro, mas concorda em continuar com as negociações por mais 120 dias para definir como essa compensação será paga.

Fernanda ainda esclarece que o acordo, nos termos em que foi acatado pela União, representa uma vitória dos estados. "O importante no acordo é que a União reconhece diversas inconstitucionalidades na Lei Complementar, com a recuo de várias partes da lei que devem ser revogadas pelo Congresso".

Um dos pontos que devem ser anulados na Lei Complementar, conforme o acordo, era o que determinava alíquota única de ICMS sobre o diesel, com obrigação dos estados em congelar o patamar de cobrança por 12 meses. Mesmo que o preço do diesel caísse.

Por parte dos estados, há o comprometimento em manter baixas as alíquotas de combustíveis, ainda prevendo que todos os estados passem a cobrar uma mesma alíquota sobre o diesel.

Gasolina e eletricidade

Em um ponto, porém, não houve acordo: A definição da gasolina como item essencial. Fernanda Pacobahyba conta que estudo foi realizado e especialistas trazidos ao STF e foi externado que não há precedente no mundo em que fosse definida diferenciação tributária para a gasolina.

Outro ponto em que não houve acordo e que deve ser realizada nova comissão para análise e negociações entre estados e União é para compensações ligadas às perdas tributárias com o corte nas alíquotas de energia elétrica.

Os estados defendem que o foco na redução de alíquotas devem ser os consumidores mais pobres. Então, os consumidores fora da baixa renda pagariam com a alíquota anterior. Por isso, os estados conseguiram suspender alguns artigos da Lei Complementar que tratam sobre tributos da transmissão e distribuição (TUST e TUSD) por 120 dias.

Tanto compensações, quanto energia elétrica seriam discutidos por mais 120 dias em 2023.

"O presidente Lula e sua equipe tem noção (das negociações e possíveis impactos), fizemos o contato com Alckmin, que designou duas pessoas, apesar de que eles não possuíam poder de negociação", diz Pacobahyba.

Expectativa para governo Lula

Questionada se o acordo feito com os estados pela União sob a gestão Bolsonaro não representaria risco para sua efetiva conclusão, avalia que a questão fiscal é complexa, mas espera que o governo Lula esteja atento ao lado dos entes federativos.

"O próximo governo precisa ser pragmático, pois a situação é complexa, mas eles não podem aceitar os estados quebrarem. A saída honrosa seria ceder aos estados para que eles não fiquem com o pires na mão dependendo da União."



