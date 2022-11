Fernanda Pacobahyba se prepara para presidir comitê de secretários da Fazenda

Secretária da Fazenda no Ceará já é vice-presidente do Comsefaz e espera assumir como presidente em 2023 por aclamação

Secretária da Fazenda no Ceará e vice-presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do DF (Comsefaz), Fernanda Pacobahyba deverá ser a nova presidente do conselho em 2023.

O novo comandante do comitê será decidido através de votação. Em entrevista ao O POVO, Fernanda declarou que tem interesse no cargo e que já está se preparando para assumir a presidência. A expectativa é que ela seja aclamada.

Perguntada sobre quais serão as prioridades dela caso a presidência seja confirmada, Fernanda disse que o principal vai ser um alinhamento com o governo federal para buscar forma de compensação aos estados devido à perda de arrecadação com a redução do ICMS.

"O governo atual perde muito tempo com benefícios fiscais sem sentido. Alguns estados estão com situação bem alarmante, e caso essa compensação não aconteça, eles precisam achar novas formas de arrecadar", disse.

Segundo ela, o maior desafio vai ser a administração do orçamento, porque o governo atual está deixando uma conta bilionária que terá que ser administrada pelo presidente eleito, Lula.

Ceará em Superávit mesmo com perda de arrecadação

A secretária também comentou sobre o superávit que o Ceará teve mesmo depois de perder mais de R$ 750 milhões de arrecadação pela redução do ICMS.

"Tínhamos uma projeção do que o estado projetava arrecadar durante o ano e estamos aquém. Ainda estamos em superávit devido a um primeiro semestre exitoso, mas devemos encerrar o ano no zero ou no negativo", finalizou.

