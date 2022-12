Latam transportou mais de 100 mil passageiros por Jericoacoara

Com um ano de operação em Jericoacoara, a Latam divulgou o balanço dos voos feitos até o destino cearense, transportando mais de 100 mil passageiros em voos com origem ou destino à cidade do litoral oeste do Estado, com uma ocupação média de cerca de 80% dos voos no período.

Os bons números colocaram o Aeroporto Comandante Ariston Pessoa como terceiro principal destino da companhia no Ceará, ficando atrás apenas de Fortaleza e Juazeiro do Norte. A Latam opera para Jericoacoara com voos diretos do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Para Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, a chegada da empresa à Jericoacoara é resultado da estratégia de investimento sustentável em novos destinos no Brasil, especialmente no Nordeste.

"Jericoacoara é um símbolo do turismo brasileiro que atrai turistas de todos os estados e do exterior. Ao mesmo tempo, somos a companhia que mais cresceu no Brasil nos últimos dois anos e permanecemos como a que mais conecta o Brasil com o mundo. Começar a voar para Jericoacoara era algo que tínhamos que fazer e o resultado desse primeiro ano comprova que tomamos a decisão correta", analisou.

Voos extras na Alta Temporada

Para dezembro e janeiro, a Latam programou 216 voos extras no Ceará. Os principais incrementos com relação à operação dos meses de outubro e novembro de 2022 ampliam a conectividade das rotas de Guarulhos à Jericoacora e à Fortaleza, ambas com 56 voos extras cada. Atualmente, a companhia opera 15 rotas domésticas no Ceará, além da rota internacional da capital cearense à Miami.

