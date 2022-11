LATAM conclui processo de reestruturação financeira nos EUA

A companhia aérea chileno-brasileira LATAM anunciou nesta quinta-feira (3) a conclusão do processo de reestruturação financeira para reduzir sua dívida e sair do Capítulo 11, a Lei de Falências dos Estados Unidos, iniciado em meio à pandemia em 2020.

A LATAM, considerada a maior companhia aérea da América Latina, entrou em maio de 2020 em uma corte de Nova York com um pedido de recuperação judicial devido à crise provocada pela pandemia que afetou suas operações e que obrigou a empresa a reduzir seus voos em 95%, demitir milhares de funcionários e fechar sua filial na Argentina.

Mais de dois anos depois, a LATAM "concluiu com sucesso seu processo de reestruturação nos Estados Unidos, no qual entrou voluntariamente em maio de 2020 para reduzir sua dívida, acessar novas fontes de financiamento e transformar seus negócios em resposta à pandemia global", disse a empresa em um comunicado.

A LATAM, "juntamente com suas várias subsidiárias que fizeram parte do Procedimento do Capítulo 11, emergiram do processo", disse a empresa em um relatório enviado à Comissão para o Mercado Financeiro (CMF), regulador e supervisor financeiro no Chile.

O anúncio ocorre depois que a justiça americana aprovou o plano de reestruturação da LATAM em junho passado, que inclui um investimento de mais de US$ 8 bilhões para fazer face às dívidas declaradas para beneficiar-se do Capítulo 11, que permite que uma empresa que não tenha condições de pagar suas dívidas reestruture suas operações sem pressão dos credores.

"Estamos satisfeitos porque concluímos uma transformação significativa e saímos de nosso processo de reestruturação com uma posição financeira fortalecida e um compromisso renovado com a excelência operacional", disse Roberto Alvo, CEO da LATAM, em comunicado.

A companhia aérea deixa a reestruturação com mais de US$ 2,2 bilhões de liquidez e aproximadamente US$ 3,6 bilhões a menos de dívida em seu balanço, o que equivale a uma redução de 35% da dívida anterior ao início do processo.

A empresa -criada em 2012 após a fusão da chilena LAN e da brasileira TAM- operava 1.400 voos diários para 145 destinos em 26 países antes da pandemia e tinha 42.000 funcionários.

Atualmente, a LATAM viaja para 144 destinos em 22 países e conta com 30.000 trabalhadores.

