Prefeitura de Fortaleza vai antecipar 13º dos servidores para 15/12

A Prefeitura de Fortaleza vai antecipar o 13º salário dos servidores municipais para 15 de dezembro. O anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto (PDT), neste domingo, 27.

"Vamos antecipar a segunda parcela do 13º para 15 de dezembro. Beneficiaremos 54.299 trabalhadores, aposentados e pensionistas, um investimento de R$ 297 milhões", disse Sarto em postagem nas redes sociais.



Somando os salários com o benefício que serão pagos em dezembro, há uma injeção de R$ 1,1 bilhão de recursos na economia de Fortaleza.

No caso dos servidores públicos do Governo do Estado, já há a perspectiva de que a antecipação do 13º salário também ocorra.

Falta o anúncio da data oficial, o que deve ocorrer após a volta da governadora Izolda Cela (sem partido) ao Brasil após cumprir compromissos no Exterior.

Ela está em viagem onde participou de um curso na Universidade de Oxford, em Londres (Inglaterra), e a volta é neste domingo, 27.

A informação da antecipação foi dada por Fernanda Pacobahyba, titular da Secretaria da Fazenda do Estado, em entrevista ao O POVO.

No ano passado, o pagamento mais cedo foi realizado no dia 10 de dezembro.

O fato é que o Governo do Ceará vai conseguir antecipar o aporte aos servidores antes do fim do prazo determinado por lei, que é 20 de dezembro.

Isso acontecerá mesmo com queda de arrecadação do Estado, que chega à estimativa de R$ 785,6 milhões de julho a dezembro de 2022 ante igual período de 2021.

O impacto veio da redução do teto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) sobre combustíveis, telecomunicações e energia elétrica.

1ª parcela do 13º salário dos servidores de Fortaleza e do Ceará

Neste ano, a primeira parcela do 13º salário dos servidores do Ceará também foi adiantada. O pagamento se deu no dia 17 de junho.

Mais de 160 mil servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas) foram contemplados. Atualmente, a folha no Ceará é em média de R$ 1,9 bilhão.

Com isso, o investimento para antecipação do benefício chegou a mais de R$ 500 milhões.

Já a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos de Fortaleza foi paga no dia 1º de junho, antecipando em 20 dias a data inicialmente prevista.

Equivalente a 40% do 13º salário, a parcela somou R$ 119,4 milhões e beneficiou 35.645 servidores, 14.251 aposentados e 3.438 pensionistas.

À época, a Prefeitura pagava ainda a folha de maio, paga também em 1º de junho, no valor estimado de R$ 299,6 milhões, e a folha de junho, paga em 1º de julho, estimada em R$ 302,6 milhões. Somando esses valores com a parcela do 13º, foram R$ 721,7 milhões injetados na economia da Capital.

