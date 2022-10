Consultoria faz seleção de estágio com bolsas de até R$ 2 mil

Repórter no OPOVO

09:00 | Out. 17, 2022

A empresa de consultoria empresarial Falconi abriu processo de seleção de estagiários com oportunidades em todo Brasil. São 60 vagas entre os times de consultoria, tech e corporativo, com bolsas de até R$ 2 mil. As inscrições seguem abertas até o dia 31 deste mês.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da empresa. Todo o processo de seleção será remoto.

No entanto, os candidatos selecionados para a área de consultoria terão de apresentar disponibilidade para residir em quatro dos locais onde há bases da Falconi — Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou São Paulo.

Já estagiários de corporativo ou de tech poderão ter a possibilidade de trabalho remoto. A turma de novos profissionais começará as suas atividades em janeiro de 2023.

Saiba mais detalhes da seleção de estágio

Podem participar da seleção estudantes universitários de qualquer área de graduação. Todos os cursos de graduação ou tecnólogo e instituições vinculados ao Ministério da Educação são aceitos.

O único filtro de triagem será a data de formatura prevista, que deve ser entre junho de 2023 e dezembro de 2024, permitindo contratos de seis meses a dois anos.

Na seleção, o idioma inglês não será avaliado por não ser um pré-requisito. As respostas de aprovação serão dadas entre os meses de outubro e novembro.

Benefícios oferecidos

As bolsas variam entre R$ 1,4 mil e R$ 2 mil, a depender da carga horária, de 4h/dia (20h semanais) ou 6h/dia (30h semanais).

Além da bolsa de estágio, a Falconi oferece para seus estagiários benefícios como vale-refeição, vale-transporte, auxílio-creche, plano de saúde e odontológico integral, seguro de vida, day-off no mês de aniversário, política de maternidade e paternidade, Gympass, acordo para descontos com a rede Psicologia Viva e parceria em escolas de idiomas.

Outro destaque é a Short Friday (meio expediente às sextas-feiras), parte do programa de bem-estar da empresa criado para discutir a saúde integral dos colaboradores. Estagiários com carga de 4h já cumprem meio período e não fazem uso do benefício.

Ao serem efetivados, os jovens profissionais entram para o plano de carreira da Falconi, que mantém contratação média de 97% dos aprovados. “Desde os primeiros dias, estagiários lidam com problemas reais que o integram aos pilares de contribuição de resultados sustentáveis para nossos clientes internos e externos. Eles desenvolvem as carreiras para que cresçam conosco", afirma a CEO da Falconi, Viviane Martins.

