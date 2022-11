Defensoria Pública oferta vagas de estágio para setor de atendimento psicossocial

As inscrições encerram no dia 25 de novembro

Foi divulgado nesta quarta-feira, 16, o edital 149/2022 para seleção pública de estudantes de Psicologia e Serviço Social que se interessem em atuar no Setor de Atendimento Psicossocial da Defensoria Pública do Ceará, com jornada de 30 horas semanais.

A princípio, serão ofertadas duas vagas, uma para cada curso e uma para cadastro de reserva. A convocação será a partir da existência de novas vagas. As inscrições se encerram no dia 25 deste mês, com efetivação exclusivamente presencial feita no Núcleo de Estágio.

A seleção acontece em suas etapas, que são entrevista e análise curricular, as duas com caráter eliminatório e classificatório, com bolsa de R$ 969,08 com vale transporte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estão aptos a concorrer a vaga, estudantes que estejam com a matrícula regularizada em instituições de ensino com Convênio de Concessão de Estágio com a Defensoria listadas no edital.

Inscrição

Para a inscrição, é necessário ter em mãos:

cópias do RG;

cópias de comprovante de endereço;

duas fotos 3x4;

atestado de antecedentes criminais;

histórico acadêmico atualizado;

declaração de matrícula atualizada;

formulário de inscrição preenchido;

currículo.

Com o intuito de firmar o compromisso social, no edital solicita-se a doação de uma lata de leite em pó integral, que será levada a uma instituição filantrópica.

Sobre o assunto Ceará no Enem 2022: questão fala sobre Padre Cícero

Hidrogênio Verde: Ceará assina com Banco Mundial para fazer parte de ação de US$ 4 bilhões

Tags