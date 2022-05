Hotéis do Ceará são destaque em ranking de melhores do mundo do TripAdvisor

Ceará conta com dois hotéis nos ranking dos melhores serviços do hotelaria do mundo feito pelo Prêmio Travellers' Choice 2022. Ranking é produzido pela plataforma de viagens TripAdvisor com base nas avaliações de seus usuários que consideram uma série de critérios como atendimento, custo benefício, segurança e experiência de consumo.

Entenda o ranking

O prêmio avalia ainda restaurantes, praias, destinos e principais roteiros turísticos do mundo. Além disso, cada categoria possui subgrupos distintos de avaliação, além do recorte regional por país, continente ou global.

No caso dos hotéis, as categorias contam com avaliação específicas de pousadas, hotéis de luxo, hotéis românticos, hotéis de pequeno porte, familiares, à beira mar, acomodações nas montanhas ou serras, hotéis fora do comum e hotéis novos e em alta.

O setor de hotelaria do Ceará conseguiu ranquear hotéis entre as principais acomodações de pequeno porte da América do Sul, os hotéis mais românticos do Brasil, as melhores pequenas acomodações do Brasil e ainda entre os principais hotéis fora do comum do mundo.

Confira desempenho dos hotéis cearenses entre os melhores do mundo:

Melhores acomodações de pequeno porte do Brasil: 5° lugar - Vila Kalango (Jericoacoara)

5° lugar - Vila Kalango (Jericoacoara) Melhores hotéis fora do comum no Mundo: 10º lugar - Vila Kalango (Jericoacoara)

10º lugar - Vila Kalango (Jericoacoara) Principais acomodações de pequeno porte da América do Sul: 12° lugar - Vila Kalango (Jericoacoara)

12° lugar - Vila Kalango (Jericoacoara) Hotéis mais românticos do Brasil: 21º lugar - Pousada La Vie Jeri (Jericoacoara)



Conforme dados do próprio TripAdvisor, a diária no Vila Kalango para o mês de maio de 2022 varia entre R$ 720 e R$ 1.030. Os quartos variam em modelo e possibilidades de conforto, com acomodações com vista para o mar, vista para piscina, suítes especiais, entre outros.

Já o Pousada La Vie Jeri, um dos mais românticos do Brasil, o custo médio da diária para o mês de maio chega a variar entre R$ 462 e R$ 700 por pessoa. O melhor hotel do Brasil, conforme o levantamento, é o Hotel Colline de France, em Gramado, que aparece ainda no ranking como o segundo melhor do mundo na classificação geral.

"Estamos super orgulhosos de receber esse reconhecimento que é fruto de muito trabalho em equipe. Temos uma equipe de nativos, da região, treinados ali mesmo, então é um reconhecimento também do acolhimento cearense, do jeito brasileiro que é um diferencial que faz com que todos os hospedes se sintam em casa", destaca Silmara Ambrósio Américo, CEO do Vila Kalango.

Outro diferencial apontado pela gestora é a proatividade da equipe do hotel em atender aos pedidos dos hóspedes. "A gente não diz não para os clientes, somos muito criativos e sempre buscamos soluções para aquilo que os clientes pedem e eles ficam encantados com isso", finaliza.

