Praia do Cumbuco sediará etapa final do Rally Piocerá 2023; inscrições estão abertas

Os participantes e equipes podem se inscrever no site do evento. O primeiro lote com valores promocionais vai até 30 de junho

A praia de Cumbuco, em Caucaia, receberá a etapa final do Rally Piocerá 2023. O anúncio foi feito na última quinta-feira, 5, em transmissão virtual pelo canal do youtube do evento. A primeira prova da competição acontecerá em Barreirinhas no Maranhão. Na sequência, seguirá por Parnaíba (PI), Camocim (CE), Icaraí de Amontada (CE) até chegar na Praia do Cumbuco, no município de Caucaia (CE). O evento será realizado entre os dias 21 e 27 de janeiro.



As provas contam com motos, carros, quadriciclos, UTVs, bikes, moto turismo e expedição. O trajeto terá cerca de mil quilômetros para os veículos motorizados e aproximadamente 300 quilômetros a serem percorridos pelos ciclistas. A competição é válida pelo Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade (CBM) e pelo Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade (CBA). Para as bikes, a prova é de Cross-Country Stage Race (XCS).



A maior prova off-road de regularidade da América Latina completará 36 anos. Em janeiro, quando foi realizada a edição histórica de 35 anos, o evento atraiu mais de 600 competidores de 25 estados brasileiros e dos países europeus Suíça e Bélgica. Naquela ocasião, Cumbuco sediou a largada promocional.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Para a edição 2023, estaremos na conclusão do evento, já que a largada será no Maranhão e a chegada aqui, na Praia do Cumbuco. Teremos uma programação especial para os competidores, apoiadores e entusiastas do esporte. Tudo para que possam desfrutar do nosso município e aproveitar nossas belezas naturais”, destaca Yrwana Albuquerque, secretária de turismo e cultura de Caucaia.



O diretor geral do Rally Piocerá 2023, Ehrlich Cordão, destaca que os participantes podem esperar uma prova técnica e com muitas trilhas. “Vamos ter bastante balaios, paisagens bonitas, mesclando sertão e caatinga, além de pedra e serra até chegar na Praia do Cumbuco”, detalha.



Inscrições para o Rally Piocerá 2023



Os participantes e equipes já podem garantir a vaga para o Rally Piocerá 2023 no site www.piocera.com.br. O primeiro lote com valores promocionais vai até 30 de junho.



Confira roteiro do Rally Piocerá 2023



22/1 – Domingo – Barreirinhas (MA)

Vistorias técnicas e administrativas



23/1 – Segunda-feira – Barreirinhas (MA)

Vistorias técnicas e administrativas, briefing e largada promocional



24/1 – Terça-feira

Barreirinhas (MA) a Parnaíba (PI)

Motos, Carros, Quadris e UTVs: 280 Km

Circuito Barreirinhas (MA)

Bikes: 90 km



25/1 – Quarta-feira

Parnaíba (PI) e Camocim (CE)

Motos, Carros, Quadris e UTVs: 250 Km

Circuito Camocim (CE)

Bikes: 85 km



26/1 – Quinta-feira

Camocim (CE) a Icaraí de Amontada (CE)

Motos, Carros, Quadris e UTVs: 260 Km

Circuito Icaraí de Amontada (CE)

Bikes: 70 km



27/1 – Sexta-feira

Icaraí de Amontada (CE) a Cumbuco - Caucaia (CE)

Motos, Carros, Quadris e UTVs: 225 Km

Circuito Cumbuco - Caucaia (CE)

Bikes: 70 km



Tags