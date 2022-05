Saque extraordinário FGTS 2022: calendário de pagamento e quem tem direito

A quarta rodada de resgate do saque emergencial do FGTS 2022 será liberada na próxima quarta-feira, no dia 11 de maio. Os próximos trabalhadores a terem o direito de sacar até R$ 1 mil serão aqueles nascidos em abril. A retirada seguirá de forma escalona com base no mês de nascimento dos beneficiários até o dia 15 de junho. O POVO detalha abaixo quem tem direito, calendário de pagamento e como consultar.

Calendário do saque emergencial do FGTS 2022

Nascidos em janeiro: 20/04



20/04 Nascidos em fevereiro: 30/04



30/04 Nascidos em março: 04/05



04/05 Nascidos em abril: 11/05



11/05 Nascidos em maio: 14/05



14/05 Nascidos em junho: 18/05



18/05 Nascidos em julho: 21/05



21/05 Nascidos em agosto: 25/05



25/05 Nascidos em setembro: 28/05



28/05 Nascidos em outubro: 01/06



01/06 Nascidos em novembro: 08/06



08/06 Nascidos em dezembro: 15/06

Quem tem direito ao saque emergencial do FGTS 2022?

A medida deve abranger todos aqueles com saldo nas contas do FGTS. Ação será regulamenta em decreto presidencial, em paralelo a uma série de outras ações econômicas a serem adotadas pelo Governo Federal para atenuar a instabilidade econômica atual, como a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS.



Não será necessário inscrição ou cadastro para ter direito ao saque emergencial do FGTS. Se o trabalhador possuir saldo na conta, poderá solicitar de forma online a retirada deste sem que isso afete as demais condições de saque para o restante do saldo acumulado no FGTS.

Como resgatar o dinheiro do saque emergencial do FGTS?

A partir da data de pagamento estipulada pelo banco, os trabalhadores poderão ainda realizar o saque em espécie do dinheiro com auxílio do Caixa Tem. Para isso basta:

Entrar com sua conta no Caixa Tem



Selecione a opção "Saque sem Cartão" e depois clique em "FGTS Emergencial"



Após isso, basta clicar em "Gerar Código para Saque"



Confirme a senha de acesso ao aplicativo do Caixa Tem

Depois de marcar essas opções, o aplicativo irá gerar um código válido por 2 horas

Com esse código, basta se dirigir até uma casa lotérica ou um caixa eletrônico da Caixa e clique nas opções de saque sem cartão

Então clique no saque do FGTS e digite o código gerado no campo específico e o dinheiro será liberado

Caso o saque seja feito na lotérica, informe o código para a pessoa que estará lhe atendendo

Como consultar saldo do FGTS pelo site da Caixa?

No acesso pelo site do FGTS, selecione no menu superior a opção "FGTS" e, em seguida, "Extrato".

Depois disso serão exibidas as seis entradas mais recentes da conta que tiver sido criada por último - para quem trabalha de carteira assinada, será a conta referente ao emprego atual.

Para verificar todas as entradas e outras contas, de empregos anteriores, no mesmo menu selecione a opção "Extrato completo".

Como consultar saque emergencial do FGTS 2022?

É possível consultar o saldo do FGTS no site da Caixa ou pelo aplicativo disponível para iPhone e Android. É preciso se cadastrar no sistema do banco antes de realizar a conferência. Veja como:

Em uma das ferramentas de consulta, insira o Número de Identificação Social (NIS) ou CPF

Clique em "Cadastrar" e preencha os dados solicitados e então confirme a inscrição, caso não tenha conta. Se já tiver, é só fazer o login



Em seguida, retorne à tela de acesso e entre, novamente, com o NIS ou CPF e a senha criada durante o cadastro. É possível, ainda, fazer login usando o endereço de e-mail.

Após realizar o login, será exibido já na tela inicial o saldo da conta mais recente.

É possível selecionar a opção "Ver todas as suas contas" para checar depósitos do FGTS de empregos anteriores, ou, no botão "Saldo total do FGTS" para verificar todas as contas.

