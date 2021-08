FGTS: veja como calcular quanto cada trabalhador irá receber pelo lucro de 2020

Na próxima semana, dia 31 de agosto, trabalhadores brasileiros irão receber suas respectivas partes sobre o lucro de R$ 8,12 bilhões registrado pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2020. O POVO mostra abaixo como consultar o saldo, como calcular o valor a ser recebido pelo lucro do FGTS e as condições para saque do valor.



O repasse do montante será feito para 191,2 milhões de contas de trabalhadores brasileiros de forma proporcional ao saldo de cada trabalhador.

Se você tinha saldo positivo na sua conta do FGTS naquela data, receberá um acréscimo de pouco mais de 1,86% sobre o valor total que dispunha, mesmo que tenha efetuado algum saque em 2021. Para ser mais preciso, você deve multiplicar a quantia que estava depositada na sua conta em 31 de dezembro de 2020 por 0,01863517.

Citando alguns exemplos, quem tinha R$ 100 vai receber R$ 1,86. Por sua vez, quem tinha R$ 1.000 receberá R$ 18,63. Já quem tinha R$ 10.000 em conta terá depositado o valor de R$ 186,35 e, assim sucessivamente.

Como consultar o saldo do FGTS pelo PIS ou CPF no site ou aplicativo?



É possível consultar o saldo do FGTS no site da Caixa ou pelo aplicativo disponível para iPhone e Android. É preciso se cadastrar no sistema do banco antes de realizar a conferência. Para isso, insira o Número de Identificação Social (NIS) ou CPF e clique em "Cadastrar". Preencha os dados solicitados e confirme a inscrição.



Em seguida, retorne à tela de acesso e entre, novamente, com o NIS ou CPF e a senha criada durante o cadastro. É possível, ainda, fazer login usando o endereço de email.



No acesso pelo site do FGTS, selecione no menu superior a opção "FGTS" e, em seguida, "Extrato". Serão exibidas as seis entradas mais recentes da conta que tiver sido criada por último - para quem trabalha de carteira assinada, será a conta referente ao emprego atual. Para verificar todas as entradas e outras contas, de empregos anteriores, no mesmo menu selecione a opção "Extrato completo".

Já no aplicativo do FGTS, após realizar o login, será exibido já na tela inicial o saldo da conta mais recente. É possível selecionar a opção "Ver todas as suas contas" para checar depósitos do FGTS de empregos anteriores, ou, no botão "Saldo total do FGTS" para verificar todas as contas.

Quanto rende o FGTS?

O dinheiro do FGTS atua como uma poupança, com rendimentos mensais. O valor recebido é de 3% ao ano + a Taxa Referencial (TR), que atualmente está zerada. Além disso, anualmente, o lucro do FGTS - que é usado pelo governo para financiamentos e empréstimos - é dividido proporcionalmente entre as contas do Fundo.

Quem pode e em qual situação é permitido o saque do FGTS?

Apesar dos depósitos, as regras do saque continuam as mesmas e somente poderá retirar o dinheiro quem se encontrar em uma das seguintes situações:

Demissão sem justa causa

Rescisão por acordo entre empregador e empregado

Para compra da casa própria

Para complementar pagamento de imóvel comprado por meio de consórcio

Para complementar pagamento de imóvel financiado (pelo SFH – Sistema Financeiro de Habitação)

Rescisão por término de contrato por prazo determinado

Por fechamento da empresa: vale em caso de extinção parcial ou total da empresa ou estabelecimento

Rescisão por culpa recíproca (empregador e empregado) ou por força maior (se a empresa é atingida por um incêndio ou enchente, por exemplo)

Rescisão por aposentadoria

Em caso de desastres naturais, como enchentes e vendavais

Se um trabalhador avulso, empregado através de uma entidade de classe, fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias

Para trabalhadores quem tem 70 anos ou mais

Trabalhadores ou dependentes portadores de HIV

Trabalhadores ou dependentes diagnosticados com câncer

Trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal por causa de uma doença grave

Empregados que ficam três anos seguidos ou mais sem trabalhar com carteira assinada

Em caso de morte do trabalhador, os dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos podem efetuar o saque

Saque aniversário

