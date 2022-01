PIS/Pasep 2022 tem R$ 208 milhões: veja quem tem direito

Em 2022, cerca de 320 mil trabalhadores do setor público e privado podem sacar o abono salarial do Pis/Pasep referente aos anos de 2019 e 2020. A liberação do dinheiro ocorre de forma escalonada com base no mês de aniversário de cada trabalhador a partir do dia 8 de fevereiro