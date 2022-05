Etanol dispara no Ceará e alta nos preços chega a 43 centavos

Em uma semana| Preço médio do produto no Estado é de R$ 6,52, mas a máxima chega a R$ 7,29, segundo a ANP. O aumento médio no intervalo de uma semana foi superior ao da gasolina

O preço do litro do etanol hidratado subiu 43 centavos na última semana e é comercializado no Ceará, em média, por R$ 6,52. Mas pode ser encontrada nos postos por até R$ 7,29. Levantamento divulgado pela Agência Nacional de Petróleo mostrou que a alta foi ainda mais expressiva do que a observada na gasolina, que subiu 24 centavos no período (R$ 7,64). Com isso, a paridade entre os produtos passou a ser de 85,3%. Ou seja, segue sendo mais vantajoso ao consumidor abastecer com gasolina no Estado.

Isso porque um veículo abastecido com etanol rende, em média, 30% a menos do que se estivesse com gasolina. Por isso, para valer a pena, o litro do etanol deve custar até 70% do litro da gasolina.

Não é o que vem ocorrendo. E não apenas no Ceará. Segundo a AE-Taxas, o etanol permanece sem competitividade ante a gasolina em todos os Estados do Brasil e no Distrito Federal. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol está com paridade de 74,59% ante a gasolina, portanto, menos favorável do que o derivado do petróleo.

Mesmo em São Paulo, onde geralmente o etanol é mais competitivo do que a gasolina, a paridade se aproximou dos 70%, mas continua acima desse patamar, em 74,73%.



A pesquisa da ANP foi realizada entre os dias 1º e 7 de maio. No Ceará, foram consultados 187 postos e a conclusão é de que o etanol está sendo comercializado com valores entre R$ 5,80 e R$ 7,29. Na semana imediatamente anterior, a mínima estava em R$ 5,69 e a máxima em R$ 6,99.

Dentro do Estado, o litro do etanol é mais caro em Iguatu. E o valor mais barato foi encontrado em postos no município de Quixadá.

Em Fortaleza, esse tipo de combustível é comercializado com valores entre R$ 5,89 e R$ 6,99. O preço médio na semana de referência ficou em R$ 6,51.



