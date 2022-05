Preço médio da gasolina nos postos é de R$ 7,295/litro, recorde em valores nominais

O preço médio da gasolina comum ao consumidor no País fechou a semana em R$ 7,295 por litro, segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor médio ficou 0,2% acima do registrado na semana anterior.

O preço médio desta primeira semana de maio é o maior nível, em termos nominais, desde que a ANP começou a fazer o monitoramento semanal, em maio de 2004. Os valores nominais não atualizam os preços pela inflação acumulada no período.

A média de R$ 7,295 por litro foi obtida a partir da pesquisa em 5.146 postos de todo o País. O preço mais barato encontrado pela ANP foi de R$ 6,199 por litro, em São Paulo. O mais caro foi R$ 8,999, em Santa Catarina.

A gasolina comum mais cara do País é encontrada no Piauí, com R$ 8,136 por litro de média. Já a mais barata foi encontrada pela ANP no Amapá, com R$ 6,482 de média.

O preço médio do óleo diesel no País, por sua vez, atingiu R$ 6,63 por litro nesta primeira semana de maio, 0,3% acima da semana anterior. Apesar da alta, o preço não é recorde - na semana encerrada em 19 de março deste ano, a média nacional ficou em R$ 6,654 por litro.

