Gasolina sobe 24 centavos no Ceará, mesmo sem reajuste da Petrobras

Depois de recuar apenas quatro centavos, o preço médio da gasolina voltou a subir com mais força no Ceará. Levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostra que na semana encerrada no último dia 6 de maio, o litro da gasolina estava sendo comercializado no Estado, em média, por R$ 7,64. São 24 centavos a mais do que na semana imediatamente anterior. O movimento ocorre mesmo sem a Petrobras realizar qualquer reajuste nas refinarias há mais de 50 dias.

Foi a segunda maior alta dentre os estados do Nordeste. A variação média nos postos cearenses perde apenas para a registrada na Bahia, onde o preço do produto subiu 27 centavos em uma semana (R$ 7,51). Aliás, além deles, na Região, apenas no Piauí também houve majoração de preços, nos demais foi observada queda.

A pesquisa da ANP, realizada no período entre o dia 1º e 6 de maio, em 198 postos de combustíveis de doze municípios no Estado, mostrou ainda que o preço da gasolina no Ceará pode ser encontrado com valores entre R$ 6,95 e R$ 8,20.

O patamar mínimo é encontrado nos postos de Fortaleza. Já o preço médio na semana de referência está cotado a R$ 7,63, enquanto a máxima pode chegar a R$ 7,99.

Outro ponto que chama atenção na pesquisa da ANP é que, fora a Capital, em apenas mais um município cearense pesquisado, o litro da gasolina ainda é comercializado abaixo dos R$ 7. Em Quixadá, o menor preço é R$ 6,97.

Já a gasolina mais cara é vendida nos postos de Crateús, onde o valor chega a R$ 8,20, patamar que permanece há quatro semanas consecutivas. No Brasil, no entanto, o litro da gasolina pode ser encontrado por até R$ 8,99.



