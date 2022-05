Sine Fortaleza conta com 504 vagas de emprego; confira como se candidatar

As vagas são distribuídas em dez áreas de atuação e incluem ainda disponibilidade para candidatura de Pessoas com Deficiência (PcD); veja como se candidatar

A unidade municipal do Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Fortaleza está disponibilizando 504 vagas de trabalho na Capital nesta terça-feira, 3 de maio. As vagas são distribuídas em dez áreas de atuação e incluem ainda disponibilidade para candidatura de Pessoas com Deficiência (PcD) , incluindo Pessoas com Deficiência (PcD). O POVO explica abaixo como se candidatar.

Confira a lista das principais oportunidades de emprego:

Recuperador de crédito (40 vagas)



Recepcionista em geral (30 vagas)



Operador de Telemarketing (30)



Consultor de vendas (26)



Auxiliar de linha de produção (23)



Auxiliar de manutenção predial (15)



Ajudante de cozinha (13)



Costureiro na confecção em série (12)



Açougueiro (11)



Auxiliar de confeitaria (5)

Ao comunicar a disponibilidade das vagas, porém, o Sine destaca que não há como reservar vagas ou garantir que as mesmas continuem aberta por determinado período de tempo. "Todas essas oportunidades de emprego estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento", pontua.

Como se candidatar para vagas no Sine Fortaleza?

Todas as unidades do Sine da Capital estão funcionando em horário regular e com atendimento presencial, conforme a prefeitura de Fortaleza. Os centros de atendimento estão localizadas nos bairros Parquelândia, Otávio Bonfim, Siqueira e Messejana.

Em todas as unidades está sendo disponibilizado o serviços de busca de vagas de emprego e habilitação para o seguro-desemprego. As unidades funcionam nos seguintes endereços:

Sine Municipal 1 - Avenida Bezerra de Menezes, 459 - Otávio Bonfim.



Sine Municipal 3 - Avenida Jovita Feitosa, 1264 - Parquelândia.



Sine Municipal 5 - Avenida Augusto dos Anjos, 2466 - Siqueira.



Sine Municipal 6 - Avenida Padre Pedro Alencar, 789 - Messejana.

Qual o número do Sine Fortaleza?

Além do atendimento presencial, o equipamento, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) também disponibiliza atendimento pelo e-mail: [email protected] e pelo telefone (85) 3105-371.

Os interessados podem ainda procurar atendimento por meio do WhatsApp (85) 9 8513-4385, devendo estarem atentos ao fato de que este número em específico não recebe ligações e realiza atendimentos exclusivamente pelo aplicativo de mensagens.

"Por meio dos canais de atendimento é possível ter acesso a todas as informações necessárias sobre os benefícios ofertados pelo Sine: consultoria para elaboração de currículo, assim como prazos, documentações e formas de acesso aos serviços", acrescenta o Sine.

Como se candidatar para vagas no Sine Fortaleza pela internet?

Por meio dos canais digitais o trabalhador conversará diretamente com um atendente para esclarecer dúvidas e poderá enviar toda documentação necessária para realizar o cadastro de solicitação do seguro-desemprego ou ainda se candidatar para alguma das vagas ofertadas.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o atendimento via WhatsApp é exclusivo para esclarecimentos de dúvidas e informações sobre as vagas que estão disponíveis na unidade. Outra possibilidade de atendimento remoto é por meio do aplicativo Sine Fácil.

Como se cadastrar em vagas de emprego pelo app do Sine?

O Sistema Nacional do Emprego (Sine), com apoio do Governo Federal, realiza atendimentos remotos também pelo aplicativo Sine Fácil. O app está disponível para celulares com sistemas operacionais Android e iOS. No aplicativo, o trabalhador encontrará informações sobre benefícios, exigências, valor do salário, localidade e tipo de contratação, além de poder se candidatar diretamente para vagas no Sine.

Serviço:

Sine Municipal de Fortaleza

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h

E-mail: [email protected]

Telefones: (85) 3105-3712 / WhatsApp (85) 9 8513-4385 (não recebe ligações)

Endereços:

