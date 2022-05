Dieese: Quase 100 mil trabalhadores de SP desistiram de procurar emprego entre 2019 e 2021

Levantamento do Dieese com base nos dados do IBGE revela que 451 mil pessoas desistiram de procurar emprego no fim de 2021. Rendimento médio do trabalhador ocupado saiu quase 12%, para R$ 2.868