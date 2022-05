Com gasto médio de R$ 331 por presente, Dia das Mães movimentará R$ 346 milhões em Fortaleza

Gasto médio do fortalezense com a data este ano será de R$ 331, com preferência pelo pagamento à vista, revela pesquisa

A segunda melhor data para o comércio varejista no primeiro semestre do ano, o Dia das Mães movimentará R$ 346 milhões em Fortaleza. A estimativa é da pesquisa sobre potencial de consumo realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE). O estudo, feito pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), revela ainda que 59,6% dos consumidores irão comprar presentes este ano.

Como gesto de amor e afeto, a maior parte dos consumidores fortalezenses pretende presentear aquelas que representam a figura materna em suas respectivas vidas. Além disso, para celebrar a data, estima-se que 62,1% dos consumidores irão investir em reuniões familiares e celebrações especiais como almoços, jantares e atividades de lazer fora do lar.

Entre aqueles que irão celebrar a data com reuniões presenciais, a maior parte (80,3%) realizará encontros em residências familiares, porém, 9,7% pretender ir a algum restaurante ou bar. Destaca-se ainda que 31,7% dos entrevistados afirmaram que não irão as compras para a data e que outros 8,7% ainda não decidiram se irão comprar algo ou não.

A pesquisa mostra ainda que os shopping centers e os centros comerciais são os locais de compra mais citados, acumulando 64,7% das intensões de compra dos moradores da Capital. Na sequência, o comércio de rua representa o segundo local mais procurado na busca por presentes para as mães de Fortaleza, com 20,5% das intensões de compra.



As vendas informais irão representar cerca de 13,6% das compras de presentes para a data em Fortaleza neste ano, conforme estima a pesquisa da Fecomércio do Ceará. Nesse cenário, o estudo destaca a evolução das vendas online que este ano devem representar 9,5% de todas as vendas do Dia das Mães em Fortaleza.

Gasto médio de R$ 331

O gasto médio previsto para data em Fortaleza é de R$ 331. Porém, homens irão gastar mais nos presente para as mães, com gasto médio de R$ 403. Nesse contexto, entre aqueles com maior poder aquisitivo, cuja sendo renda familiar mensal é superior a seis salários-mínimos, o gasto médio com os presentes para o Dia das Mães chega a ser de R$ 635.

Dessa forma, o perfil do consumidor fortalezense no Dia das Mães de 2022 deve ser composto essencialmente por homens, representando 63,7% da intensão de consumo, entre 21 e 35 anos (78,8% da intensão de compra) e com renda familiar mensal inferior a três salários-mínimos (60,2%).

Esse cenário deve representar um aumento de 3,2% no fluxo de vendas e arrecadação do comércio varejista da Capital com relação ao desempenho do ano de 2019, antes da pandemia, já desconsiderando o efeito da inflação sobre os preços dos produtos.

Com relação à forma de pagamento, a maior parte dos consumidores afirma que irá comprar os presentes pagando à vista, seja com dinheiro em espécie ou com cartão de débito. Estima-se que esse tipo de pagamento representa 54,3% das compras feitas em Fortaleza para a data. O restante dos consumidores, 45,3% dos que irão presentear alguém este ano, pagarão a compra usando cartão de crédito.

Quais os produtos mais buscados pelos moradores de Fortaleza para o Dia das Mães?

Conforme o estudo da Fecomércio, divulgado na manhã desta terça-feira, 3 de maio, os produtos semiduráveis e de uso pessoal devem ser os destaques do comércio para data neste ano. Juntos, os produtos desta categoria representam cerca de 80,9% da intensão de compra na Capital. Confira lista completa:

Perfumaria e cosméticos: 37,5% da intensão de compra.

37,5% da intensão de compra. Artigos e acessórios de vestuário : 33%

: 33% Calçados, cintos e bolsas: 10,4%

