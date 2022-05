Nível de atividade econômica do Ceará sobe 0,36% em fevereiro

Prévia do PIB| Desempenho ficou um pouco acima da média brasileira (0,34%) no mês. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 2, pelo Banco Central

O nível de atividade econômica no Ceará subiu 0,36% em fevereiro, em relação ao mês imediatamente anterior. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 2, pelo Banco Central. O Índice de Atividade Econômica Regional do Ceará (IBCR-CE), no acumulado do ano, ficou em 0,30%. O percentual é um pouco acima da média brasileira na variação mensal (0,34%), mas está aquém do desempenho do Brasil no acumulado no ano (0,44%).

O IBC-Br e o IBC-R, que possuem frequência mensal, são considerados pelo mercado como uma espécie de prévia do cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) – soma de todos os bens e serviços produzidos no país – que é divulgado com frequência trimestral pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE). Os dois indicadores, contudo, possuem metodologias de cálculo diferentes.

No caso do indicador cearense, os dados do Banco Central mostram que no comparativo com fevereiro de 2021, o desempenho da economia registrou crescimento de 1,57%. Em 12 meses, a alta é de 5,09%.

No comparativo por trimestre, há um recuo de 1,34% ante o trimestre imediatamente anterior e avanço de 0,64% se confrontado com os dados de igual período do ano passado.

No caso do Brasil, o Banco Central revisou a queda apresentada em janeiro, que passou de 0,99% para 0,73%. Em fevereiro, o IBC-Br marcou 139,83 pontos, próximo ao patamar de dezembro (139,85). No acumulado de 12 meses, a atividade econômica registra alta de 4,82%. O índice de 12 meses é mais estável que os indicadores mensais, que são alvo de frequentes revisões.

O nível de atividade econômica do Nordeste fechou o mês de fevereiro em 144,62 pontos. Alta de 0,90% sobre os resultados de janeiro, na série dessazonalizada. No comparativo com igual mês de 2021 houve avanço de 3,80%. No acumulado do ano, a alta é de 2,61% e de 4,50% em 12 meses.





